Юный хакер: днепрянин взломал миллион аккаунтов украинцев и продавал пароли от них

Юный житель Днепра с помощью специальной программы взламывал аккаунты вебресурсов и торговал паролями от них на хакерских форумах.

Об этом сообщает Киберполиция Украины.

19-летний парень создал вредоносное программное обеспечение, принцип действия которого заключался в подборе учетных данных методом brute force. Специализировался мужчина на получении доступа к аккаунтам сервисов электронной почты, торговым, рекламным, медийным ресурсам.

Во время обыска в доме правонарушителя киберполицейские обнаружили скомпрометированную конфиденциальную информацию более миллиона учетных записей граждан Украины.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

Киберполиция рекомендует гражданам использовать сложные пароли. Если на сервисах имеется функция двухфакторной аутентификации – настройте ее для дополнительной защиты аккаунтов.

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