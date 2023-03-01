Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Юный хакер: днепрянин взломал миллион аккаунтов украинцев и продавал пароли от них

Юный хакер: днепрянин взломал миллион аккаунтов украинцев и продавал пароли от них

Сегодня 22:00
просмотров

Юный житель Днепра с помощью специальной программы взламывал аккаунты вебресурсов и торговал паролями от них на хакерских форумах.

Новости Днепра про Юный хакер: днепрянин взломал миллион аккаунтов украинцев и продавал пароли от них

 Об этом сообщает Киберполиция Украины.

19-летний парень создал вредоносное программное обеспечение, принцип действия которого заключался в подборе учетных данных методом brute force. Специализировался мужчина на получении доступа к аккаунтам сервисов электронной почты, торговым, рекламным, медийным ресурсам.

Во время обыска в доме правонарушителя киберполицейские обнаружили скомпрометированную конфиденциальную информацию более миллиона учетных записей граждан Украины.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

Киберполиция рекомендует гражданам использовать сложные пароли. Если на сервисах имеется функция двухфакторной аутентификации – настройте ее для дополнительной защиты аккаунтов.

Читайте также:

Новости Днепра про Юный хакер: днепрянин взломал миллион аккаунтов украинцев и продавал пароли от нихУкраїнська Новости Днепра про Юный хакер: днепрянин взломал миллион аккаунтов украинцев и продавал пароли от нихРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Россияне убили поголовье животных на ферме в Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    Россияне убили поголовье животных на ферме в Днепропетровской области

    Россияне трижды за день обстреляли Днепропетровскую область. Под обстрелами погибло…

    Вооружены и опасны: в центре Днепра задержали мужчин на внедорожниках
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    Вооружены и опасны: в центре Днепра задержали мужчин на внедорожниках

    В Днепре на улице Мечникова вечером 28 февраля задержали группу…

    Два года скрывался под чужим именем: полиция задержала убийцу из Каменского
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Два года скрывался под чужим именем: полиция задержала убийцу из Каменского

    В Каменском мужчина убил знакомого и два года скрывался от…

    ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, — Генштаб

    Украинские военные уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, а захватчики продолжают…

    Последние новости

    Россияне убили поголовье животных на ферме в Днепропетровской области
    Россияне убили поголовье животных на ферме в Днепропетровской области

    Россияне трижды за день обстреляли Днепропетровскую область. Под обстрелами погибло поголовье скота на одной из ферм.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    Вооружены и опасны: в центре Днепра задержали мужчин на внедорожниках
    Вооружены и опасны: в центре Днепра задержали мужчин на внедорожниках

    В Днепре на улице Мечникова вечером 28 февраля задержали группу вооруженных мужчин.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Два года скрывался под чужим именем: полиция задержала убийцу из Каменского
    Два года скрывался под чужим именем: полиция задержала убийцу из Каменского

    В Каменском мужчина убил знакомого и два года скрывался от полиции под чужим именем.

    Сегодня 19:45
    1
    просмотров
    ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, — Генштаб
    ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, — Генштаб

    Украинские военные уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, а захватчики продолжают обстреливать дома мирного населения.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Стало известно, что за конструкция появилась возле церкви на Набережной Победы
    Стало известно, что за конструкция появилась возле церкви на Набережной Победы

    Странная конструкция появилась вчера.

    Сегодня 18:51
    0
    просмотров
    Сколько длится подготовка днепрян перед отправкой на фронт
    Сколько длится подготовка днепрян перед отправкой на фронт

    В Днепре, как и в Украине продолжается мобилизация, которая была объявлена 24 февраля 2022 года. Мужчин в возрасте 18-60 лет призывают в армию даже при отсутствии боевого опыта. Стало известно, сколько длится подготовка военнообязанных перед отправкой на фронт.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепре на Титова «похитили» 7-летнего мальчика: что известно
    В Днепре на Титова «похитили» 7-летнего мальчика: что известно

    Вчера, 28 февраля, в Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова "похитили" ребенка.

    Сегодня 18:19
    0
    просмотров
    Старинная церковь между многоэтажками: как ж/м Покровский выглядел 30 лет назад (ФОТО)
    Старинная церковь между многоэтажками: как ж/м Покровский выглядел 30 лет назад (ФОТО)

    Основная масса жилмассивов в Днепре начала строиться в 1970-х годах. Тогда появилось много новых, но типовых по планировке и внешнему виду домов на правом и левом берегу города.

    Сегодня 18:09
    просмотров
    Обмелело на полметра: в Днепре в парке Глобы снизился уровень воды в озере
    Обмелело на полметра: в Днепре в парке Глобы снизился уровень воды в озере

    В Днепре высушили озеро в парке Глобы.

    Сегодня 17:53
    просмотров
    В первый день весны в ботсаду Днепра цветут кусты «ведьминого ореха» и химонанта (ФОТО)
    В первый день весны в ботсаду Днепра цветут кусты «ведьминого ореха» и химонанта (ФОТО)

    В Днепре цветут первые кусты.

    Сегодня 17:24
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх