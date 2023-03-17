История исчезнувшей ротонды в центре Днепра: были лавочки и прекрасный вид на реку (ФОТО)

Днепр 100 лет назад мог похвастаться красивыми домами в разных архитектурных стилях, но большая часть фасадов зданий с лепнинами, беседками, портиками и эркерами были «упрощены» по тогдашней «моде» 1950-1960-х годов и теперь как они выглядели можно узнать только на фото.

Во время Второй мировой войны город сильно пострадал от бомбежек. Часть зданий даже не стали восстанавливать. Те, которые можно было отремонтировать решили восстановить не в их первозданном виде – с различными башенками, фронтонами и эркерами, а сделать так, чтобы было удобно, дешево и соответствовало послевоенному времени. Многие шедевры архитектуры Днепра были изуродованы таким образом. Одно из зданий которое сначала пострадало в ходе боевых действий, а после – от ремонта находится на пересечении улицы Пастера и центрального проспекта.

Старинный доходный дом в стиле модерн был построен в 1912 году по проекту архитектора Самуила Виленского. Фасад здания украшали эркеры, а на углу на крыше стояла массивная башня со шпилем. Но сегодня от задумки архитектора в доме остались только стены первых этажей.

Это был доходный дом купца Иванова. Здание было трехэтажным, на первом этаже находили магазины. Известно, что тут была мануфактурная лавка. Учитывая, что здание находилось неподалеку от вокзала, — от клиентов, желающих снять квартиры, отбоя не было. Их было столько, что хозяин дома в 1913 году перепрофилировал его в гостиницу. Жильцы доходного дома могли также пользоваться башней-беседкой, тут были лавочки и нередко постояльцы коротали тут время, так как отсюда открывался прекрасный вид на город и реку. Когда доходный дом был перепрофилирован в гостиницу для богатых постояльцев, тут устраивали обеды или ужины.

Но дом не пережил войны и в 1943 году сгорел.

После его восстановления фасад здания заметно изменился, он был сильно упрощен. Также не стали восстанавливать беседку со шпилем на крыше, а вместо нее – добавили зданию еще один этаж. После восстановления в здание заселили работников треста «Южсантехмонтаж», оно превратилось в жилой дом.

фото: блог Артема Костюка

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