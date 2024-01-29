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  • «История столь же печальна, насколько и цинична»: мэр Днепра рассказал о ситуации с недостроенным метро и турецким подрядчиком-беглецом

«История столь же печальна, насколько и цинична»: мэр Днепра рассказал о ситуации с недостроенным метро и турецким подрядчиком-беглецом

Сегодня 14:47
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В Днепре несколько лет назад начали строить новые станции метро – «Центральную», «Театральную» и «Музейную».

Новости Днепра про

Подрядчиком была турецкая компания Limak. Когда началась полномасштабная война, Limak забрал весь персонал, технику и документы со стройки, а недостроенные станции метро законсервировали.

Сегодня стало известно, что международная польская компания ILF (осуществляющая технический надзор за строительством подземки) зафиксировала все нарушенные подрядчиком обязательства и дала оценку незаконченной им работы.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

История столь же печальна, сколь и цинична. Хотя Limak как подрядчик был ответственен как по контракту и международному тендеру (который, подчеркиваю отдельно, одобряли зарубежные партнеры, а не Город), так и по гарантиям, которые они предоставляли европейским банкам. Но в нашей стране такие приключения с турецкими «партнерами», к сожалению, не редки. Безусловно, о недобропорядочности и отказе найти хоть какой-то компромисс уже давно проинформированы Кабмин, Торгово-промышленная палата и правоохранители. На очереди соответствующие заявления в посольство Турции и международные бизнес-сообщества. Ибо наша задача добиться справедливости официально. Дать пример того, что пренебрежение и безразличие наконец-то сыграют против тех, кто их проявляет, – написал Филатов.

Он отметил, что город сейчас ищет другие варианты для поддержки недостроенных Limak туннелей и окончания работ в метро – когда для этого будет возможность.

Новости Днепра про

Напомним, ранее мы писали, что экстремалы пробрались в шахту недостроенного метро в Днепре ради видео в Тик-Ток (ВИДЕО).

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