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История необычного книжного магазина в снесенном «Доме с атлантами» в Днепре

Сегодня 17:25
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В Днепре на месте старинных зданий часто появляются новые многофункциональные комплексы. Так несколько лет назад было снесено единственное здание в Днепре на фасаде которого были уникальные фигуры атлантов. Мало кто знает, что рядом с этим домом по одному и тому же адресу было еще одно здание, но гораздо меньшего размера. Долгое время на его первом этаже размещался книжный магазин.

Новости Днепра про История необычного книжного магазина в снесенном «Доме с атлантами» в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали историю здания, которое пряталось в тени «Дома с атлантами».

Вот уже несколько десятилетий на центральном проспекте жители Днепра могут наблюдать высокий забор, за которым вроде как должно идти строительство. Ранее на месте этого забора был старинный дом в 5 этажей. Здание было построено в 1880 году, оно считалось доходным домом, но его изюминкой были статуи атлантов, которые как будто бы держали на своих плечах крышу дома. Изначально фигур было четыре, но после Второй мировой войны их осталось две. Тогда же к трехэтажному дому было пристроено еще 2 этажа и дом стал большой коммуналкой. Но его ремонтом никто не занимался и бывший доходный дом понемногу разрушался пока в 2017 году не был окончательно снесен. До этого почти 20 лет дом стоял пустым – его жильцов отселили из аварийного жилища.

В разное время в здании были различные конторы. Во времена Екатеринослава тут находилось «Горное управление», «Адресный стол».

Здание, прозванное в народе «Дом с атлантами» состояло не из одного корпуса, а из двух. Второй его корпус был двухэтажный и его ждала аналогичная участь: после Второй мировой войны оно превратилось в коммунальный дом с книжным магазином на первом этаже.

Новости Днепра про История необычного книжного магазина в снесенном «Доме с атлантами» в Днепре

В этом книжном магазине в середине 1960-х годов можно было из-под «полы» купить редкие издания и даже грампластинки с записью иностранных исполнителей. Магазин работал несколько десятилетий и практически до своего закрытия его интерьер и ассортимент, а также возможность купить редкую литературу и музыкальные альбомы – не изменились.

Со временем фасад небольшого дома стал осыпаться, его ремонтом никто не занимался и дом также был снесен, книжный магазин съехал отсюда в середине 1990-х годов.

 Планируется, что на месте этих двух старинных зданий появится многофункциональный комплекс.

Новости Днепра про История необычного книжного магазина в снесенном «Доме с атлантами» в Днепре

фото: А. Волок

 

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