Историки Днепра показали удивительных «рождественских оленей» (ФОТО)

Необычные экспонаты показали сотрудники Днепропетровского национального исторического музея имени Дмитрия Яворницкого.
По словам историков, на площадях городов, деревень, на экранах телевизоров перед Рождеством мы видим оленей. Эти животные тянут сани Санты, играют главные роли в кино и даже участвуют в традиционных украинских вертепах.
Но это было не всегда.
По крайней мере, на археологических артефактах мы видим значительное разнообразие, — отметили в историческом музее.
Разные зверьки становились символами праздников, хотя и не всегда можно понять кто и где.
А вот эти животные чуть-чуть похожи на оленей или на ослов.
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