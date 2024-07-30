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  • Исследователи обнаружили на Днепропетровщине месторасположение потерянной Ясковской Сечи

Исследователи обнаружили на Днепропетровщине месторасположение потерянной Ясковской Сечи

Сегодня 17:58
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На территории Днепропетровщины существовала еще одна Сечь.

Новости Днепра про Исследователи обнаружили на Днепропетровщине месторасположение потерянной Ясковской Сечи

Исследователям удалось выяснить точное месторасположение Ясковской Сечи, существовавшей в 18 веке. На эту находку обратили внимание в Facebook-сообществе «OldMaps.dp.ua — Интерактивные исторические карты Украины».

При наличии аэрофотосъемки, датированной сентябрем 1943 года, удалось найти точное местоположение Ясковской Сечи 1733-1740 гг. за остатками рва. Сечь имела неправильную шестигранную форму с размерами 220 × 175 м с общей площадью 3,34 Га и периметром 700 м. Средняя длина одного ребра рва составляет 117 м. Средняя ширина рва 25 м, рассказали исследователи нашего края.

Ясковская сечь располагалась на территории Днепропетровщины с 1733 по 1740 годы.

В публикации на основе поисково-исследовательской работы представлено неизвестное казачье укрепление бывших Вольностей Запорожских. Открытый объект определяется как неизвестная Сечь, которая существовала в период после Каменской Сечи, и перед основанием Подпольненской (Новой), на острове Ясковском (Юсковском) во время казачества, которая располагалась в низовьях Днепра, — рассказал исследователь Евгений Молдаванов.

Как пояснил Евгений, в историографии существует устоявшаяся периодизация существования Сечей:

  • Томаковская (70-80 годы XVI ст.);

  • Базавлуцкая (1593 – 1638);

  • Никитинская (1639 – 1652 годы);

  • Чертомлицкая (1652 – 1709);

  • Каменская (1709 – 1711),

  • Олешковская (1711 – 1728);

  • Каменская (1730 – 1734 годы);

  • Подпольненская Сечь (1734 – 1775 годы).

Относительно данного объекта есть упоминания нескольких архивных документов, датируемых 1733 годом: это письмо запорожских казаков к киевскому генерал-губернатору – графу фон Вейсбаху, представлению русского резидента Неплюева из Константинополя в Петербург, а также обращению крымского хана и туре Анны Иоанновны.

В этих документах говорится, что запорожцы оставив крымские владения самовольно пошли на «остров Базавлук и там осели своим кошем». Этот кош был основан не на острове среди реки Базавлук, а на ветке Подпольной, на 3 – 4 версты (3,2 – 4,26 км) ниже устья Чертомлыка. Следует отметить, что этот остров-плавня в росписи 1697 назывался «Юсковский» – лежащий напротив реки Юськивки или Ясковки, — объясняет Евгений.

Для подтверждения вышеизложенного Евгений обратился к картографическим источникам, датируемым 1730-ми годами.

На копии карты «часть Украины…» 1736 изображено местоположение Сечи на острове, омываемом реками Подпольная (Подполна) и Ясковка (Асковка).

Новости Днепра про Исследователи обнаружили на Днепропетровщине месторасположение потерянной Ясковской Сечи

Следующим источником является карта Джона Сэнкса – «A New Map of the Seat of War между Москвой и Туркой на Донне Йе Nieper Йе Niester & в Crim Tartary &c. General Munich’s memoirs». На ней есть изображение острова, омываемого Подпольной (R. Patpolno) и Ясковкой (R. Afipra), в западной части которого располагалась Saporoger Setsh.

Новости Днепра про Исследователи обнаружили на Днепропетровщине месторасположение потерянной Ясковской Сечи

Уже 27 июля 1745 г. публикуется план новой Подпольненской Сечи, при авторстве инженера подполковника Даниила де Боскета. Графический документ говорит о том, что в начале 1740-х гг. «Ясковская» Сечь была перенесена в 1,8 км на юго-запад, из-за неудачно выбранного места, – остров-плавня с течением времени стал непригодным для расположения казацкого укрепления, рассказал Евгений. 

Новости Днепра про Исследователи обнаружили на Днепропетровщине месторасположение потерянной Ясковской Сечи

Это все доказывает, что существовала еще одна Сечь, которую в устоявшейся периодике не упоминают.

Итак, подытоживая, из вышеизложенного можем сказать, что к периодизации существования Сечей добавляется период 1733 – 1740 гг. существование Ясковской (Юсковской) Сечи на острове между реками Подпольной и Ясковкой (рис. 6 – 8). Данный остров имеет размеры 2,31×1,15 км с общей площадью – 2,54 кв. км, – пишет Евгений.

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