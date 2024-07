Исследователи обнаружили на Днепропетровщине месторасположение потерянной Ясковской Сечи

На территории Днепропетровщины существовала еще одна Сечь.

Исследователям удалось выяснить точное месторасположение Ясковской Сечи, существовавшей в 18 веке. На эту находку обратили внимание в Facebook-сообществе «OldMaps.dp.ua — Интерактивные исторические карты Украины».

При наличии аэрофотосъемки, датированной сентябрем 1943 года, удалось найти точное местоположение Ясковской Сечи 1733-1740 гг. за остатками рва. Сечь имела неправильную шестигранную форму с размерами 220 × 175 м с общей площадью 3,34 Га и периметром 700 м. Средняя длина одного ребра рва составляет 117 м. Средняя ширина рва 25 м, рассказали исследователи нашего края.

Ясковская сечь располагалась на территории Днепропетровщины с 1733 по 1740 годы.

В публикации на основе поисково-исследовательской работы представлено неизвестное казачье укрепление бывших Вольностей Запорожских. Открытый объект определяется как неизвестная Сечь, которая существовала в период после Каменской Сечи, и перед основанием Подпольненской (Новой), на острове Ясковском (Юсковском) во время казачества, которая располагалась в низовьях Днепра, — рассказал исследователь Евгений Молдаванов.

Как пояснил Евгений, в историографии существует устоявшаяся периодизация существования Сечей:

Томаковская (70-80 годы XVI ст.);

Базавлуцкая (1593 – 1638);

Никитинская (1639 – 1652 годы);

Чертомлицкая (1652 – 1709);

Каменская (1709 – 1711),

Олешковская (1711 – 1728);

Каменская (1730 – 1734 годы);

Подпольненская Сечь (1734 – 1775 годы).

Относительно данного объекта есть упоминания нескольких архивных документов, датируемых 1733 годом: это письмо запорожских казаков к киевскому генерал-губернатору – графу фон Вейсбаху, представлению русского резидента Неплюева из Константинополя в Петербург, а также обращению крымского хана и туре Анны Иоанновны.

В этих документах говорится, что запорожцы оставив крымские владения самовольно пошли на «остров Базавлук и там осели своим кошем». Этот кош был основан не на острове среди реки Базавлук, а на ветке Подпольной, на 3 – 4 версты (3,2 – 4,26 км) ниже устья Чертомлыка. Следует отметить, что этот остров-плавня в росписи 1697 назывался «Юсковский» – лежащий напротив реки Юськивки или Ясковки, — объясняет Евгений.

Для подтверждения вышеизложенного Евгений обратился к картографическим источникам, датируемым 1730-ми годами.

На копии карты «часть Украины…» 1736 изображено местоположение Сечи на острове, омываемом реками Подпольная (Подполна) и Ясковка (Асковка).

Следующим источником является карта Джона Сэнкса – «A New Map of the Seat of War между Москвой и Туркой на Донне Йе Nieper Йе Niester & в Crim Tartary &c. General Munich’s memoirs». На ней есть изображение острова, омываемого Подпольной (R. Patpolno) и Ясковкой (R. Afipra), в западной части которого располагалась Saporoger Setsh.

Уже 27 июля 1745 г. публикуется план новой Подпольненской Сечи, при авторстве инженера подполковника Даниила де Боскета. Графический документ говорит о том, что в начале 1740-х гг. «Ясковская» Сечь была перенесена в 1,8 км на юго-запад, из-за неудачно выбранного места, – остров-плавня с течением времени стал непригодным для расположения казацкого укрепления, рассказал Евгений.

Это все доказывает, что существовала еще одна Сечь, которую в устоявшейся периодике не упоминают.

Итак, подытоживая, из вышеизложенного можем сказать, что к периодизации существования Сечей добавляется период 1733 – 1740 гг. существование Ясковской (Юсковской) Сечи на острове между реками Подпольной и Ясковкой (рис. 6 – 8). Данный остров имеет размеры 2,31×1,15 км с общей площадью – 2,54 кв. км, – пишет Евгений.

