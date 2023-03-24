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Испуганный серый комочек: на Днепропетровщине пожарные спасли зайчонка

Сегодня 18:09
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К сожалению, пожары в экосистемах в последнее время случаются очень часто.

Новости Днепра про Испуганный серый комочек: на Днепропетровщине пожарные спасли зайчонка

Так, сегодня спасатели боролись с пожаром на открытой территории вблизи поселка Аполоновка Днепровского района. Там горели сухая трава и камыши на площади 2 га.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Новости Днепра про Испуганный серый комочек: на Днепропетровщине пожарные спасли зайчонка

Новости Днепра про Испуганный серый комочек: на Днепропетровщине пожарные спасли зайчонка

Во время ликвидации возгорания пожарные спасли зайчонка.

Жаль, но всегда есть те люди, которые не осознают важность требований пожарной безопасности и игнорируют слова спасателей, нанося своими действиями непоправимый вред природе, – отметили в ГСЧС.

Новости Днепра про Испуганный серый комочек: на Днепропетровщине пожарные спасли зайчонка

Новости Днепра про Испуганный серый комочек: на Днепропетровщине пожарные спасли зайчонка

Пожалуйста, не поджигайте сухую растительность и не бросайте на землю непогашенные окурки. Будьте внимательны и ответственны!

Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните на линию «101».

Давайте беречь природу вместе!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина пострадал в результате пожара в экосистеме.

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