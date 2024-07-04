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Испуганные и потерянные: в Днепре из-за вражеской атаки 3 июля массово сбежали животные

Сегодня 13:00
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В Днепре после атак врага пострадало и скрылось большое количество домашних животных.

Новости Днепра про Испуганные и потерянные: в Днепре из-за вражеской атаки 3 июля массово сбежали животные

Сообщения публикуют в Facebook-сообществе «База потерянных и найденных домашних животных».

С пятницы 28 июня о бегстве собак и кошек после взрывов появилось более десятка публикаций.

Есть информация о потерянных, найденных и раненых, некоторые животные в тяжелом состоянии. Организация защиты животных «Верность» призывает к помощи.

Новости Днепра про Испуганные и потерянные: в Днепре из-за вражеской атаки 3 июля массово сбежали животные

В основном найденные собаки и кошки в тяжелом состоянии – напуганы и травмированы. Их тяжелое психологическое состояние можно заметить даже на фотографиях.

Если ваше животное сбежало при взрывах, смотрите ниже список найденных животных с фото.

Горожане сообщают о найденной собаке в ошейнике, которая после утренних взрывов испуганно прибежала во двор одного из медицинских центров города. Номер телефона не оставили, однако сообщили адрес – улица Сечевых Стрельцов 91.

Новости Днепра про Испуганные и потерянные: в Днепре из-за вражеской атаки 3 июля массово сбежали животные

С раненым глазом прибежал к жителям такой малыш.

Новости Днепра про Испуганные и потерянные: в Днепре из-за вражеской атаки 3 июля массово сбежали животные

От перепуга выбежала на дорогу и попала под колеса авто, состояние тяжелое. В настоящее время находится в ветклинике. Небезразличные граждане просят звонить по телефону: 097-822-62-08.

Новости Днепра про Испуганные и потерянные: в Днепре из-за вражеской атаки 3 июля массово сбежали животные

В Деевке нашли французского бульдога, девочку. Если вы владелец, сообщайте по телефону: 097-273-27-47.

Новости Днепра про Испуганные и потерянные: в Днепре из-за вражеской атаки 3 июля массово сбежали животные

Были также опубликованы йоркширские терьеры, чихуахуа, вельш корги, шарпей – все они уже, к счастью, вернулись домой благодаря неравнодушным гражданам. Однако есть и те, кого до сих пор ищут.

Исчезла кошка по имени Мимишка, также испугалась взрывов. Владелец отмечает, что она боится людей. Если вы ее видели, обращайтесь по телефону – 063-232-34-16.

Новости Днепра про Испуганные и потерянные: в Днепре из-за вражеской атаки 3 июля массово сбежали животные

В обществе еще много таких публикаций.

Надеемся, что владельцы в ближайшее время найдут своих домашних любимцев.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре потерянная собачка целый день катается в троллейбусе.

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Новости Днепра про Испуганные и потерянные: в Днепре из-за вражеской атаки 3 июля массово сбежали животныеУкраїнська Новости Днепра про Испуганные и потерянные: в Днепре из-за вражеской атаки 3 июля массово сбежали животныеРусский

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