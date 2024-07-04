Испуганные и потерянные: в Днепре из-за вражеской атаки 3 июля массово сбежали животные

Сообщения публикуют в Facebook-сообществе «База потерянных и найденных домашних животных».
С пятницы 28 июня о бегстве собак и кошек после взрывов появилось более десятка публикаций.
Есть информация о потерянных, найденных и раненых, некоторые животные в тяжелом состоянии. Организация защиты животных «Верность» призывает к помощи.
В основном найденные собаки и кошки в тяжелом состоянии – напуганы и травмированы. Их тяжелое психологическое состояние можно заметить даже на фотографиях.
Если ваше животное сбежало при взрывах, смотрите ниже список найденных животных с фото.
Горожане сообщают о найденной собаке в ошейнике, которая после утренних взрывов испуганно прибежала во двор одного из медицинских центров города. Номер телефона не оставили, однако сообщили адрес – улица Сечевых Стрельцов 91.
С раненым глазом прибежал к жителям такой малыш.
От перепуга выбежала на дорогу и попала под колеса авто, состояние тяжелое. В настоящее время находится в ветклинике. Небезразличные граждане просят звонить по телефону: 097-822-62-08.
В Деевке нашли французского бульдога, девочку. Если вы владелец, сообщайте по телефону: 097-273-27-47.
Были также опубликованы йоркширские терьеры, чихуахуа, вельш корги, шарпей – все они уже, к счастью, вернулись домой благодаря неравнодушным гражданам. Однако есть и те, кого до сих пор ищут.
Исчезла кошка по имени Мимишка, также испугалась взрывов. Владелец отмечает, что она боится людей. Если вы ее видели, обращайтесь по телефону – 063-232-34-16.
В обществе еще много таких публикаций.
Надеемся, что владельцы в ближайшее время найдут своих домашних любимцев.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре потерянная собачка целый день катается в троллейбусе.
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