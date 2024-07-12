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  • Искусственный газон и зонтики «Pepsi»: как в 1990-х выглядели уличные кафе Днепра

Искусственный газон и зонтики «Pepsi»: как в 1990-х выглядели уличные кафе Днепра

Сегодня 17:36
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Середина 1990-х в Днепре – время появления новых привычно-непривычных кафе. Находились они на улице, под большими зонтиками. Отличительной их чертой были пластиковые столы и широкие пластиковые стулья.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядели такие кафе.

Открывались такие импровизированные уличные кафе обычно возле гастрономов. В магазине можно было купить бутылку напитка, пирожные, чипсы или другие угощенья и съесть за столиком. В некоторых случаях посетители просто могли сесть за столик, и к ним даже подходил официант, брал и приносил заказ.

Новости Днепра про Искусственный газон и зонтики «Pepsi»: как в 1990-х выглядели уличные кафе Днепра

«Самое популярное, что можно было заказать в таких кафе – холодное пиво и мороженое. Стоило оно в несколько раз дороже, чем в магазине, но ощущение от посиделок в таких кафе того стоили. Непривычным было все: зонтики с импортными иностранными надписями, широкие пластиковые стулья разных цветов, большие пепельницы для курильщиков, напиток в банках», — вспоминает жительница Днепра Оксана Логинова.

Находились такие кафе у дорог, занимали большую часть тротуара, но это никого не смущало. Иногда владельцы заведения закрывали тротуар пластиковым газоном, чтобы для посетителей создать видимость отдыха на природе.

Новости Днепра про Искусственный газон и зонтики «Pepsi»: как в 1990-х выглядели уличные кафе Днепра

«Меня, маленького мальчишку, впечатлил и врезался в память зеленый пластмассовый газон. Он мне казался оазисом посреди бетонной пустыни», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Евгений Нестеров.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», В. Рязанов

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Новости Днепра про Искусственный газон и зонтики «Pepsi»: как в 1990-х выглядели уличные кафе ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Искусственный газон и зонтики «Pepsi»: как в 1990-х выглядели уличные кафе ДнепраРусский

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