Искали по всей Украине: пропавшую шестилетнюю девочку спустя полгода нашли в Днепре

После смерти мамы девочку оставили родственникам, но затем связь с ними прервалась.

В феврале 2023 года полиция начала поиски шестилетней Лизы, которая должна была быть с родственниками в Киеве, но связаться с ними не удалось.

Девочку искали днепровские и киевские полицейские, ювенальные правоохранители, сотрудники сектора розыска преступников и исчезнувших граждан отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции и оперативники управления уголовного розыска.

Все они непрерывно проводили мероприятия по розыску малолетней, чтобы не допустить противоправных действий в отношении нее. Полгода спустя выяснилось, что с Лизой все хорошо, она с родственниками в Днепре.

Затем Лизу осмотрели врачи, но с ней все хорошо. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: