Искали по всей Украине: пропавшую шестилетнюю девочку спустя полгода нашли в Днепре

В феврале 2023 года полиция начала поиски шестилетней Лизы, которая должна была быть с родственниками в Киеве, но связаться с ними не удалось.
Девочку искали днепровские и киевские полицейские, ювенальные правоохранители, сотрудники сектора розыска преступников и исчезнувших граждан отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции и оперативники управления уголовного розыска.
Все они непрерывно проводили мероприятия по розыску малолетней, чтобы не допустить противоправных действий в отношении нее. Полгода спустя выяснилось, что с Лизой все хорошо, она с родственниками в Днепре.
Затем Лизу осмотрели врачи, но с ней все хорошо. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.
Читайте также:
Автор:
В понедельник, 11 сентября, на улице Трансформаторной патрульные заметили парня,…
Этот ужасный инцидент произошел вчера, 12 сентября.
Вокруг участниц конкурса красоты "Мисс Украина" разгорелся скандал из-за их…
В Днепре массово убирают киоски.
В Кривом Роге вчера, 12 сентября, произошел несчастный случай.
11 сентября российская армия ударила по Никополю из «Градов» и тяжелой артиллерии.
Будьте осторожны.
В понедельник, 11 сентября, на улице Трансформаторной патрульные заметили парня, который, увидев служебный автомобиль, резко изменил направление движения и попытался спрятаться в кустах.
Вчера в Кривом Роге произошел очень странный инцидент.
Сегодня ночью, 13 сентября, в поселке Николаевка Днепровского района произошел пожар.
Вечная слава Герою!
Этот ужасный инцидент произошел вчера, 12 сентября.
Подготовьтесь!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!