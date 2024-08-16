Искали «клиентов» среди военных: на Днепропетровщине разоблачили масштабную наркосеть

Участникам схемы грозит до 12 лет лишения свободы.

Обязанности были распределены между участниками группы. Один скупал наркотические средства, другие самостоятельно подыскивали покупателей, а военнослужащий в свою очередь подыскивал «клиентов» среди военных сил обороны. «Продукцию» снабжали путем почтовых отправлений. Межрегиональный наркотрафик охватывал Донецкую, Днепропетровскую и Львовскую области, говорится в сообщении.

Наркотики снабжали почтой в три области: Донецкую, Львовскую и Днепропетровскую. У наркодельца провели обыски и изъяли PVP, каннабис, метадон, метамфетамин, наличные деньги и боеприпасы.

К сделке мужчина привлек военнослужащего и свою знакомую из области. Военный искал «клиентов» в Силах обороны.

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