Искали больше года: на Днепропетровщине нашли мертвым 81-летнего мужчину

На Днепропетровщине нашли мертвым 81-летнего Ивана Смирнова, которого разыскивали больше года.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена».

Отмечается, что 22 января 2022 мужчина ушел из дома в Новомосковске и больше его никто не видел. Пенсионера объявили в розыск.

Сегодня, 13 февраля 2023 года, стало известно, что его нашли мертвым.

По предварительной информации, мужчина умер собственной смертью.

Напомним, ранее мы писали, что в Павлограде пропавшего 61-летнего мужчину нашли мертвым.

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