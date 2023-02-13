Искали больше года: на Днепропетровщине нашли мертвым 81-летнего мужчину

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена».
Отмечается, что 22 января 2022 мужчина ушел из дома в Новомосковске и больше его никто не видел. Пенсионера объявили в розыск.
Сегодня, 13 февраля 2023 года, стало известно, что его нашли мертвым.
По предварительной информации, мужчина умер собственной смертью.
Напомним, ранее мы писали, что в Павлограде пропавшего 61-летнего мужчину нашли мертвым.
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