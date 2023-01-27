Искали 3 года: во Львове задержан наркодилер с Днепропетровщины

Во Львове задержан 38-летний наркодилер из Днепропетровщины. Он находится в розыске с июня 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Соседи сообщили полицейским о подозрительных лицах, проживающих рядом. Правоохранители приехали по вызову.

В ходе проверки оказалось, что один из них находится в розыске с июня 2020 года из-за незаконного производства и перевозки веществ, используемых для изготовления наркотиков.

Злоумышленник был задержан. Сейчас обстоятельства происшествия установливают правоохранители.

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