Ищут свидетелей: на Днепропетровщине водитель наехал на 61-летнюю женщину на парковке «АТБ» и скрылся

Как сообщили в Каменском районном управлении полиции, правоохранители ищут водителя, наехавшего на 61-летнюю женщину.
Все произошло еще 3 февраля 2021 года на парковке у супермаркета АТБ на бульваре Строителей. Около 14 часов дня водитель сдавал назад и сбил местную жительницу, после чего мужчина скрылся в неизвестном направлении. Женщина получила телесные повреждения.
Хотя событие произошло два года назад, правоохранители все еще ищут возможных свидетелей.
Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, если Вы были очевидцами этого происшествия, или Вам известна любая информация о личности водителя, сообщите в Каменское РУП по телефонам: 0965869441, 0967689520 или 102. Конфиденциальность гарантируется.
Напомним, недавно в Каменском водитель сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами.
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