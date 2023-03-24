Ищут свидетелей: на Днепропетровщине водитель наехал на 61-летнюю женщину на парковке «АТБ» и скрылся

В Каменском ищут свидетелей аварии, произошедшей два года назад.

Как сообщили в Каменском районном управлении полиции, правоохранители ищут водителя, наехавшего на 61-летнюю женщину.

Все произошло еще 3 февраля 2021 года на парковке у супермаркета АТБ на бульваре Строителей. Около 14 часов дня водитель сдавал назад и сбил местную жительницу, после чего мужчина скрылся в неизвестном направлении. Женщина получила телесные повреждения.

Хотя событие произошло два года назад, правоохранители все еще ищут возможных свидетелей.

Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, если Вы были очевидцами этого происшествия, или Вам известна любая информация о личности водителя, сообщите в Каменское РУП по телефонам: 0965869441, 0967689520 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, недавно в Каменском водитель сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами.

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