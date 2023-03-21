Ищут почти неделю: на Днепропетровщине без вести пропал 32-летний Виталий Кулиш

Об этом сообщает поисково-спасательный кинологический отряд Антарес.
Приметы:
с виду 32 года, рост 172 сантиметра, среднего телосложения, короткие русые волосы, серо-голубые глаза.
Был одет:
короткая серая куртка с капюшоном, спортивные брюки темного цвета, темно-серые кроссовки.
Особые приметы:
шрамы на руках и шее, имеет проблемы со здоровьем.
Если у вас есть любая информация, которая поможет в поисках, просьба сообщить об этом по номерам «102» или 0 800 400 149.
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