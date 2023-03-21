Ищут почти неделю: на Днепропетровщине без вести пропал 32-летний Виталий Кулиш

16 марта в пгт Покровское исчез Виталий Витальевич Кулиш. Муж вышел из дома и не вернулся. В этой связи его объявили в розыск.

Об этом сообщает поисково-спасательный кинологический отряд Антарес.

Приметы:

с виду 32 года, рост 172 сантиметра, среднего телосложения, короткие русые волосы, серо-голубые глаза.

Был одет:

короткая серая куртка с капюшоном, спортивные брюки темного цвета, темно-серые кроссовки.

Особые приметы:

шрамы на руках и шее, имеет проблемы со здоровьем.

Если у вас есть любая информация, которая поможет в поисках, просьба сообщить об этом по номерам «102» или 0 800 400 149.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: