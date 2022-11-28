Ищут девятые сутки: на Днепропетровщине безвести пропали мальчики 6 и 8 лет

На Днепропетровщине уже девятые сутки ищут двух малолетних школьников.

Уже девятый день по всей области продолжаються поиски пропавших мальчиком из Кривого Рога.

8-летний Георгий Ковалев и 6-летний Даниил Литенець ушли из дома 19 ноября и до сих пор не вернулись.

Отмечаеться, что дети могут быть в любом городе области и Украины.

Зазначається, що діти можуть бути у будь-якому місті України. Всем, хто владеет информацией о местонахождении детей, просьба сообщить в полицию. Телефоны: 102, 096-198-7520, 096-822-09-02.

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