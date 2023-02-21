Ищем все вместе: в Днепре зник 23-летний пропал Богдан Гладкий

Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 23-летнего Гладкого Богдана Юрьевича.

Парень 20.02.2023 последний раз выходил на связь со своим отцом и находился по адресу: г. Днепр ул. Калиновая 49.

Был одет в красную куртку с черной надписью «Кельвин Кляйн».

Если вам известно что-то о месте нахождения пропавшего, сообщите по телефону: +380990501419 или 102.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: