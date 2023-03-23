Исчезнувший олень в парке Шевченка: на старых фото показали пропавшую скульптуру (ФОТО)

После реконструкции парка Шевченко в 1974 году в одном из уголков зеленой зоны появилось несколько скульптур оленей. Они были сделаны из сварной проволоки и «символизировали» семью с двумя оленятами. Рассмотреть, что олени проволочные можно было только с близкого расстояния. Больше было похоже, что олени сплетены из веток деревьев. Композиция привлекала детей и была любимым местом для фотосессий посетителей парка.
Большой олень стоял чуть впереди, а за ним – еще одна композиция из трех животных.
Среди местных жителей существует легенда, что если потереть маме-оленихе ушки, то это поможет защитить семью от измен. Насколько правдиво это поверье и помогает ли в реальности – неизвестно.
За несколько лет стояния на открытом воздухе и под снегом с дождем скульптуры потеряли свой внешний вид. Опорные части истощились, лапы оленей стали подпирать штырями, чтобы звери не завалились.
В 2010-году композицию отправили на реставрацию и в парк она вернулась не в полном составе: не хватало оленя с огромными ветвистыми рогами. Также маму с оленятами выкрасили в устрашающий коричневый цвет. Произошедшие метаморфозы сделали животных менее привлекательными для посетителей. Сегодня композиция находится в парке, но узнать в ней семью оленей довольно сложно.
«Больше всего мне в детстве нравился огромный олень с рогами. Ни один поход в парк не обходился без визита к моему любимчику. Жаль, что он куда-то исчез, а остальные скульптуры из композиции пребывают в таком плачевном состоянии. Иногда их красят просто в какие-то нереальные цвета и это очень портит оленей», — делится воспоминаниями в социальной сети Facebook жительница Днепра Ольга Катаренко.
Долгое время считалось, что папу-оленя из парка Шевченко «перевели» в сквер, где находится тупик 4-го трамвая, но потом стало понятно, что это совсем другой металлический олень. Куда делся олень с рогами непонятно до сих пор.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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