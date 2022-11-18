Исчез на рассвете: каким был первый снег в Днепре и области

Вечером 17 ноября у Днепра и области выпал первый в этом сезоне снег. Хорошо насыпало в области, а в нашем городе он исчез уже на рассвете, но днепряне успели немного повеселиться.
Кто-то смог даже слепить снеговика. Однако полноценной снежной зимы пока ждать не стоит. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни будут идти дожди.
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