Исчез еще 16 декабря: на Днепропетровщине разыскивают 34-летнего мужчину

В Днепропетровской области полиция разыскивает без вести пропавшего Ивана Задоя.

Как сообщает ГУ НП в Днепропетровской области, с 16 декабря 2022 года 34-летний житель села Михайловка Новомосковского района не появляется по месту жительства. В настоящее время его местонахождение не известно. Полицейские выяснили, что мужчина может вести бродячий образ жизни.

Приметы: на вид 35 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие.

Был одет: куртка коричневая, брюки черные и черные резиновые сапоги. При себе имел рюкзак темного цвета с теплым одеялом.

Если вы видели мужчину или знаете, где он может быть, сообщите по номерам: 102, (095) 907-52-03, (098) 242-58-03.

Важна любая информация!

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