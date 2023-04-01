Исчез больше недели назад: на Днепропетровщине разыскивают 76-летнего никопольчанина

Полиция города Никополь разыскивает пропавшего 76-летнего мужчину. Владимир Пчельников вышел из своей квартиры на улице Атаманской, 24 марта примерно в 13:00 и до сих пор не вернулся.

Пенсионера разыскивают больше недели, поэтому правоохранители обратились за помощью к гражданам. Пропавший имеет проблемы с памятью и плохо ориентируется в пространстве.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 75-80 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы длинные седые.

Был одет в черную кепку, длинное пальто темно-серого цвета, черные брюки, зимние сапоги черного или коричневого оттенка.

Если вам известна какая-либо информация о месте пребывания Владимира Пчельникова, просьба сообщить в Никопольское районное управление полиции или по телефону 095 075 0790, а также на линию 102.

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