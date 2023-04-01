Исчез больше недели назад: на Днепропетровщине разыскивают 76-летнего никопольчанина

Пенсионера разыскивают больше недели, поэтому правоохранители обратились за помощью к гражданам. Пропавший имеет проблемы с памятью и плохо ориентируется в пространстве.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 75-80 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы длинные седые.
Был одет в черную кепку, длинное пальто темно-серого цвета, черные брюки, зимние сапоги черного или коричневого оттенка.
Если вам известна какая-либо информация о месте пребывания Владимира Пчельникова, просьба сообщить в Никопольское районное управление полиции или по телефону 095 075 0790, а также на линию 102.
Читайте также:
Автор:
На Днепропетровщине будут судить организованную преступную группу торговцев людьми. Члены…
В субботу, 1 апреля, в Днепре на улице Сичеславская Набережная…
В субботу, 1 апреля, в Кривом Роге во время проведения…
Согласно закону о декоммунизации и дерусификации, который нацелен на освобождение…
На Днепропетровщине будут судить организованную преступную группу торговцев людьми. Члены банды находили нуждающихся в трудном положении и забирали их в трудовое рабство, где держали в нечеловеческих условиях.
В субботу, 1 апреля, в Днепре на улице Сичеславская Набережная произошла авария. Там столкнулись сразу четыре автомобиля.
В субботу, 1 апреля, в Кривом Роге во время проведения земляных работ на микрорайоне Солнечный, случайно был найден скрытый клад, который находился в керамической посуде.
Согласно закону о декоммунизации и дерусификации, который нацелен на освобождение от влияния и последствий коммунистической идеологии, Днепропетровскую область должны переименовать в Сичеславскую. Такое решение появилось в парламенте еще в 2019 году, однако его принятие отложили из-за досрочных выборов.
В Кривом Роге в Терновском районе города ночью 1 апреля произошла авария. Там водитель на легковом автомобиле врезался в столб и снес его.
В Новомосковске в пятницу, 31 марта, полицейские задержали двух местных жителей, которые распространяли наркотики.
Силы обороны Украины за минувшие сутки отбили 70 вражеских атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Сегодня ночью, 1 апреля, в пгт Покровское Синельниковского района сгорел автомобиль "ВАЗ-2106".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который классифицирует электрические самокаты и моноколеса в нашем государстве как транспортные средства.
На Днепропетровщине в одном из поселков Верхнеднепровской общины произошло разбойное ограбление. Двое жителей Каменского, которых уже задержала полиция, проникли в дом с пистолетом, когда там находились хозяева.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!