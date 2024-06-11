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  • Ирину Фарион, ранее попавшую в два скандала, восстановили на должности во Львовской политехнике

Ирину Фарион, ранее попавшую в два скандала, восстановили на должности во Львовской политехнике

Сегодня 11:50
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Ирине Фарион, ранее попавшей в скандал из-за оскорблений в сторону русскоязычных военных, восстановили в должности профессора Львовской политехники.

Новости Днепра про Ирину Фарион, ранее попавшую в два скандала, восстановили на должности во Львовской политехнике

 

Языковед аИрину Фарион восстановили в должности профессора кафедры украинского языка во «Львовской политехнике».

Ранее Апелляционный суд, куда Фарион обратилась с иском против университета, признал, что увольнение было не законным, поэтому языковеда должны вернуть на прежнюю должность, а еще должны выплатить ему почти 124 тысяч гривен зарплаты за шесть месяцев «простоя».

Фарион 11 июня обнародовала видео на котором идет коридорами университета.

Иду по коридорам Бандериного ВУЗа «Львовской политехники». Только что восстановлена ​​в соответствии с решением суда… Очень люблю наших врагов. Потому что они делают нас гораздо сильнее, чем мы даже себе представляли, – прокомментировала Ирина Фарион.

Напомним, Ирину Фарион уволили с ВУЗа в ноябре 2023 года после того, как против нее возбудили уголовные дела в СБУ по четырем статьям. Это нарушение равноправия граждан, оскорбление чести и достоинства военнослужащего, нарушение тайны переписки и нарушение неприкосновенности частной жизни.

СБУ заинтересовалась Фарион после того, как языковед оскандалилась заявлением о том, что русскоязычные военные – не украинцы. Экс-нардепка «наехала» на известных «Птичку» и эксчельника «Азова» Максима Жорина. Тогда на этот случай обратил внимание омбудсман Дмитрий Лубинец, обратившийся в СБУ с просьбой дать правовую оценку действиям Фарион.

Через неделю Ирина Фарион во второй раз попала под шквал критики из-за того, что «сдала» ФСБ проукраинского студента из Крыма, который написал ей письмо с благодарностью. Языковед опубликовала сообщение от парня не замазав его личные данные. Поэтому юноша попал в поле зрения российских спецслужб, которые заставили его просить прощения на камеру за свои проукраинские взгляды.

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Новости Днепра про Ирину Фарион, ранее попавшую в два скандала, восстановили на должности во Львовской политехникеУкраїнська Новости Днепра про Ирину Фарион, ранее попавшую в два скандала, восстановили на должности во Львовской политехникеРусский

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