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Ирина Верещук призвала украинцев выехать из оккупированного Крыма

Сегодня 19:42
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Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала украинцев выезжать из Крыма.

Новости Днепра про Ирина Верещук призвала украинцев выехать из оккупированного Крыма

Об этом чиновник рассказала в своем Telegram-канале.

Еще раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах», — призвала Верещук.

Напомним, что вчера, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

По предварительным данным, украинские военные атаковали штаб Черноморского флота РФ.

Так называемый «губернатор» Севастополь Михаил Развожаев ранее подтверждал взрывы в Крыму.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки Украины на штаб ЧФ РФ погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе чиновники.

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