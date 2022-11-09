Инсценировка или смертельное ДТП: росСМИ сообщают о смерти Кирилла Стремоусова

Отмечают, что он погиб в ДТП возле Геническа.
Позже гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо также заявил о смерти Стремоусова: «Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов, он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП».
Пока нет фото или видеоподтверждения смерти коллаборанта.
Кроме того, заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский отмечает, что это – инсценировка. Одно из доказательств – видео того же Сальдо, где он подтверждает смерть оккупанта. В Сети пишут, что, судя по метаданным, оно было записано ДО первых новостей об аварии (видео записано в 14:01, а первая новость о смерти Кирилла-путешественника появилась в 15:01).
Ждем официального подтверждения и надеемся, что это правда!
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