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  • Инсценировка или смертельное ДТП: росСМИ сообщают о смерти Кирилла Стремоусова

Инсценировка или смертельное ДТП: росСМИ сообщают о смерти Кирилла Стремоусова

Сегодня 17:05
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Российские пропагандисты сообщают о смерти одного из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилла Стремоусова.

Новости Днепра про Инсценировка или смертельное ДТП: росСМИ сообщают о смерти Кирилла Стремоусова

Отмечают, что он погиб в ДТП возле Геническа.

Позже гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо также заявил о смерти Стремоусова: «Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов, он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП».

Пока нет фото или видеоподтверждения смерти коллаборанта.

Кроме того, заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский отмечает, что это – инсценировка. Одно из доказательств – видео того же Сальдо, где он подтверждает смерть оккупанта. В Сети пишут, что, судя по метаданным, оно было записано ДО первых новостей об аварии (видео записано в 14:01, а первая новость о смерти Кирилла-путешественника появилась в 15:01).

Новости Днепра про Инсценировка или смертельное ДТП: росСМИ сообщают о смерти Кирилла Стремоусова

Ждем официального подтверждения и надеемся, что это правда!

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Новости Днепра про Инсценировка или смертельное ДТП: росСМИ сообщают о смерти Кирилла СтремоусоваУкраїнська Новости Днепра про Инсценировка или смертельное ДТП: росСМИ сообщают о смерти Кирилла СтремоусоваРусский

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