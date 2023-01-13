Иностранец, разгромивший кафе в центре Днепра, 5 лет жил в городе незаконно

Клиент начал швырять все, что попадалось под руку, повредив имущество почти на 150 тысяч гривен. После кафе мужчина посетил ближайшее отделение «Новой почты».
Следует отметить, что в тот день в Днепре наблюдалось снижение температуры до — 17. Обнаженный человек в такое время не мог не привлечь внимание представителей полиции, которые его и задержали, чем спасли от переохлаждения, — рассказали миграционники.
Во время проверки личности мужчины выяснилось, что он гражданин Египта, который с 2018 года проживал на территории Днепропетровской области без разрешительных документов. В настоящее время молодой человек находится в Пункте временного пребывания иностранцев. Миграционники пообещали в будущем рассказать о его дальнейшей судьбе.
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Яна Юхименко
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