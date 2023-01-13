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Иностранец, разгромивший кафе в центре Днепра, 5 лет жил в городе незаконно

Сегодня 15:13
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В истории с мужчиной, разгромившим кофейню в центре Днепра, неожиданное продолжение. Как оказалось, он иностранец и уже пять лет живет в городе незаконно.

Новости Днепра про Иностранец, разгромивший кафе в центре Днепра, 5 лет жил в городе незаконно

Об этом рассказали в Миграционной службе Днепропетровской области.
 
Недавно посетитель одного из кафе в центре Днепра устроил погром. По словам очевидцев, он зашел выпить американо, но ему не понравился вкус кофе. В какой-то момент мужчина начал раздеваться. Известно, что незнакомец был под хмельком.
 

Клиент начал швырять все, что попадалось под руку, повредив имущество почти на 150 тысяч гривен. После кафе мужчина посетил ближайшее отделение «Новой почты».

Следует отметить, что в тот день в Днепре наблюдалось снижение температуры до — 17. Обнаженный человек в такое время не мог не привлечь внимание представителей полиции, которые его и задержали, чем спасли от переохлаждения, — рассказали миграционники.

Во время проверки личности мужчины выяснилось, что он гражданин Египта, который с 2018 года проживал на территории Днепропетровской области без разрешительных документов. В настоящее время молодой человек находится в Пункте временного пребывания иностранцев. Миграционники пообещали в будущем рассказать о его дальнейшей судьбе.

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