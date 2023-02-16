Иностранец, разбивший кафе в центре Днепра, может принудительно уехать домой

В Днепре объявили подозрение иностранцу, разгромившему кафе в начале января.

Как сообщили в днепровской полиции, иностранца, который 8 января разгромил кафе на улице Шевченко, могут депортировать.

Напомним, в тот день дебошир разделся посреди кафе, разбил все, что ему попалось под руку, а после этого пошел в отделение почты, по дороге к которому его задержали полицейские. Как позже оказалось, мужчина – иностранец, с 2019 года находившийся на территории Украины без законных оснований.

После соответствующего решения суда мужчину отправили в пункт временного содержания иностранцев в Николаевской области.

13 февраля полицейские доставили его в Днепр, где объявили задержанному о подозрении. После этого его вернули в пункт временного пребывания иностранцев. Теперь он будет ждать заседания суда, на котором решат дальнейшую судьбу мужчины. Скорее всего, подозреваемого могут выдворить с территории Украины.

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