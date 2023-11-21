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  • Индустрия азартных игр в Украине: разъяснение Министерства юстиции, что нужно знать гражданам

Индустрия азартных игр в Украине: разъяснение Министерства юстиции, что нужно знать гражданам

Сегодня 16:30
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Общая информация о законодательном регулировании в сфере гемблинга и важные сведения для граждан от Министерства юстиции

Новости Днепра про Индустрия азартных игр в Украине: разъяснение Министерства юстиции, что нужно знать гражданам

Азартные игры в правовом поле – что нужно знать об этом? Разъяснения Минюста

Популярность азартных игр продолжает расти: казино и спортивные ставки являются для многих привлекательной возможностью разнообразить свой досуг. Организаторы предлагают в свою очередь большое количество доступных развлечений от всевозможных онлайн-платформ и реальных игровых заведений. 

К сожалению, гемблинговая индустрия успела изрядно пострадать от рук мошенников – именно поэтому, в 2020 году был разработан Закон Украины, регулирующий порядок проведения азартных игр. Он позволил установить единый список допустимых видов деятельности в данной сфере и приостановить работу нелегальных казино и БК. Гемблинг эксперт Андрей Рубан рейтинга Мета-казино, который знает как найти лучшее онлайн казино и как устроена данная сфера с точки зрения государственного регулирования, предлагает информационный обзор на данную тему, основанный на разъяснениях от Министерства юстиции.

Определение термина «азартная игра»

Азартной является любая игра, которая требует внесения ставки, дающей возможность получить определенный выигрыш. Его размер должен частично или полностью зависеть от случайности и навыков игрока.

Кто может стать организатором?

Организаторами могут становиться только юридические лица – резиденты Украины. Об этом гласит действующее законодательство. 

Требования к игрокам

Участвовать в азартных играх разрешено практически любым физическим лицам возрастом старше 21 года. К исключениям относятся:

  • Люди, находящиеся в Реестре лиц с ограниченным доступом к азартным развлечениям и игорным клубам;
  • Недееспособные граждане;
  • Лица, находящиеся под влиянием наркотиков или алкоголя. 

Виды развлечений, которые не считаются азартными играми, не зависимо от наличия денежного или материального выигрыша:

  • Спортивные состязания и творческие конкурсы;
  • Боулинг;
  • Лотереи;
  • Бильярд;
  • Спортивный покер;
  • Игра на двухкоординатных автоматах «кран-машина» (так как в качестве вознаграждения игроки получают только материальные предметы).

Как избежать игровой зависимости?

Любой организатор обязуется предоставить аудитории сведения о профильных центрах, клиниках и медицинских работниках, занимающихся лечением лудомании. Их контакты должны находиться в открытом доступе как в физических, так и в онлайн-казино.
При необходимости, участие игрока может быть ограничено путем его внесения в специальный Реестр. Для этого стоит подать заявление в Комиссию, либо связаться с организатором лично – это может сделать сам участник или его близкие. Рассмотрение заявок занимает не более 5 дней. 

Ограничение доступа к игорным заведениям или развлекательным платформам возможно в случае:

  • Наличия долгов, размер которых превышает 100 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • Превышения затрат на азартные игры, в силу которых семья игрока вынуждена проживать в тяжелом материальном положении;
  • Уклонения от уплаты алиментов длительностью более трех месяцев;
  • Получения игроком либо членами его семьи субсидии.

Ответственный подход к времяпровождению в казино и букмекерских конторах необходим, дабы обезопасить себя и своих близких от финансовых и психологических проблем.

 

Новости Днепра про Индустрия азартных игр в Украине: разъяснение Министерства юстиции, что нужно знать гражданамРусский

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