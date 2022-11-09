Имеет имя и берет рыбу из рук: в сквере Днепра поселилась огромная птица-одиночка (ФОТО)

Эта чайка в 2,5 раза больше своих пернатых родственников. Больше мартинов серебристых в этой местности нет.
Об этом сообщает dnepr.info.
Местные рыбаки даже дали чайке имя – Джонни – в честь главного героя повести Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». И, что удивляет, птица откликается на него.
Кроме того, местные рыбаки подкармливают чайку – дают ей рыбу из рук.
Отметим, что серебристый мартин — самый многочисленный вид мартинов на морском побережье Европы. На внутренних водоемах птицы гнездятся нечасто. Они строят гнезда на скалистых обрывах и в песчаных дюнах.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре нутрия из яхт-клуба проплыла 3 км и поселилась в сквере «Прибрежном».
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