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  • Имеет имя и берет рыбу из рук: в сквере Днепра поселилась огромная птица-одиночка (ФОТО)

Имеет имя и берет рыбу из рук: в сквере Днепра поселилась огромная птица-одиночка (ФОТО)

Сегодня 20:08
просмотров

В Днепре в сквере "Прибрежном" поселился серебристый мартин Джонни.

Новости Днепра про Имеет имя и берет рыбу из рук: в сквере Днепра поселилась огромная птица-одиночка (ФОТО)

Эта чайка в 2,5 раза больше своих пернатых родственников. Больше мартинов серебристых в этой местности нет.

Об этом сообщает dnepr.info.

Местные рыбаки даже дали чайке имя – Джонни – в честь главного героя повести Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». И, что удивляет, птица откликается на него.

Кроме того, местные рыбаки подкармливают чайку – дают ей рыбу из рук.

Новости Днепра про Имеет имя и берет рыбу из рук: в сквере Днепра поселилась огромная птица-одиночка (ФОТО)

Новости Днепра про Имеет имя и берет рыбу из рук: в сквере Днепра поселилась огромная птица-одиночка (ФОТО)

Отметим, что серебристый мартин — самый многочисленный вид мартинов на морском побережье Европы. На внутренних водоемах птицы гнездятся нечасто. Они строят гнезда на скалистых обрывах и в песчаных дюнах.

Новости Днепра про Имеет имя и берет рыбу из рук: в сквере Днепра поселилась огромная птица-одиночка (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре нутрия из яхт-клуба проплыла 3 км и поселилась в сквере «Прибрежном».

Читайте также:

Новости Днепра про Имеет имя и берет рыбу из рук: в сквере Днепра поселилась огромная птица-одиночка (ФОТО)Українська Новости Днепра про Имеет имя и берет рыбу из рук: в сквере Днепра поселилась огромная птица-одиночка (ФОТО)Русский

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