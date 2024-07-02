Имеет татуировку в виде черепа: в Днепре разыскивают несовершеннолетних брата с сестрой

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Известно, что они – брат и сестра.
Вчера, 1 июля, ушли с места жительства, которое находится в городе Подгородное, и по состоянию на утро вторника 2 июля место их пребывания неизвестно.
Приметы Кирилла: рост 170 см, короткие русые волосы. Особые приметы: На руке имеется татуировка в виде черепа.
Приметы Вероники: рост 158 см, среднего телосложения, черные короткие волосы. Была одета: светло-желтые шорты и голубую футболку.
Если Вам известна любая информация о местонахождении Кирилла Калиты и Вероники Фирсовой, сообщайте по телефону: 0 (96) 884 83 94 или 102.
Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре больше недели разыскивают 45-летнего Виталия Затернянского. Также до сих пор продолжаются поиски 88-летней Любови Афанасьевны Рыбалки, которая ушла из дома несколько дней назад и до сих пор не вернулась.
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