Имеет татуировку в виде черепа: в Днепре разыскивают несовершеннолетних брата с сестрой

Полиция Днепра разыскивает 17-летнего Кирилла Калиту и 13-летнюю Веронику Фирсову.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Известно, что они – брат и сестра.

Вчера, 1 июля, ушли с места жительства, которое находится в городе Подгородное, и по состоянию на утро вторника 2 июля место их пребывания неизвестно.

Приметы Кирилла: рост 170 см, короткие русые волосы. Особые приметы: На руке имеется татуировка в виде черепа.

Приметы Вероники: рост 158 см, среднего телосложения, черные короткие волосы. Была одета: светло-желтые шорты и голубую футболку.

Если Вам известна любая информация о местонахождении Кирилла Калиты и Вероники Фирсовой, сообщайте по телефону: 0 (96) 884 83 94 или 102.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре больше недели разыскивают 45-летнего Виталия Затернянского. Также до сих пор продолжаются поиски 88-летней Любови Афанасьевны Рыбалки, которая ушла из дома несколько дней назад и до сих пор не вернулась.

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