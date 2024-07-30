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Имеет татуировку в виде бабочки: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку

Сегодня 08:46
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Полицейские Каменского разыскивают 15-летнюю Полину Михайлову.

Новости Днепра про Имеет татуировку в виде бабочки: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку

В пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области сообщили об объявлении розыска несовершеннолетней Полины Михайловой.

29 июля 15-летняя девушка ушла с места жительства по улице Горького. По состоянию на 08:26 утра ее местонахождение неизвестно.

В последний раз Полину видели на левом берегу Каменского.

Приметы: рост 170 см, на правой руке татуировка в виде бабочки.

Если вам известна любая информация о местонахождении Полины Михайловой, 2009 г.р. сообщайте по телефонам:
068 241 17 43, 096 586 94 41 или 102.

UPD: девушку разыскали, с ней все хорошо.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскали пропавшего 13-летнего парня.

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Новости Днепра про Имеет татуировку в виде бабочки: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушкуУкраїнська Новости Днепра про Имеет татуировку в виде бабочки: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушкуРусский

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