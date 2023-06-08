Имеет психическое заболевание: на Днепропетровщине разыскивают 8-летнего мальчика

Полиция Павлограда разыскивает 8-летнего Мирона Гезь.
8 июня около 15:30 мальчик ушел с места жительства и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Был одет: синие шорты, синие тапочки.
Важно: ребенок имеет психическое заболевание.
Если вы видели этого мальчика или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (099) 094 40 92; (066) 283 53 06 или 102.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре потерялся 5-летний мальчик
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