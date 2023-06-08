Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Имеет психическое заболевание: на Днепропетровщине разыскивают 8-летнего мальчика

Имеет психическое заболевание: на Днепропетровщине разыскивают 8-летнего мальчика

Сегодня 18:13
просмотров

Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Имеет психическое заболевание: на Днепропетровщине разыскивают 8-летнего мальчика

Полиция Павлограда разыскивает 8-летнего Мирона Гезь.

8 июня около 15:30 мальчик ушел с места жительства и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Был одет: синие шорты, синие тапочки.

Важно: ребенок имеет психическое заболевание.

Если вы видели этого мальчика или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (099) 094 40 92; (066) 283 53 06 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре потерялся 5-летний мальчик

Читайте также:

Новости Днепра про Имеет психическое заболевание: на Днепропетровщине разыскивают 8-летнего мальчикаУкраїнська Новости Днепра про Имеет психическое заболевание: на Днепропетровщине разыскивают 8-летнего мальчикаРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре в пятницу два трамвая временно изменят маршрут: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 16:49
    В Днепре в пятницу два трамвая временно изменят маршрут: подробности

    Важно!

    На Днепропетровщине задержали хакера, который сломал тысячи аккаунтов украинцев
    Новости Днепра
    Сегодня 16:14
    На Днепропетровщине задержали хакера, который сломал тысячи аккаунтов украинцев

    В Новомосковске задержали хакера.

    На Днепропетровщине бездомный залез в дом и пытался изнасиловать 12-летнюю девочку: ее спасла соседка
    Новости Днепра
    Сегодня 14:47
    На Днепропетровщине бездомный залез в дом и пытался изнасиловать 12-летнюю девочку: ее спасла соседка

    В среду, 7 июня, в Синельниково произошел ужасающий случай.

    Гулял с сестрой, но та пошла домой: в Днепре потерялся 5-летний мальчик
    Новости Днепра
    Сегодня 13:51
    Гулял с сестрой, но та пошла домой: в Днепре потерялся 5-летний мальчик

    Вчера на спецлинию "102" позвонила неравнодушная жительница улицы Савкина.

    Последние новости

    Ситуация непростая: россияне нанесли 1 ракетный и 27 авиационных ударов
    Ситуация непростая: россияне нанесли 1 ракетный и 27 авиационных ударов

    Российские военные продолжают сосредоточивать усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных участках фронта произошло 26 боевых столкновений.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Он не смог пережить войну: умер военный из Каменского
    Он не смог пережить войну: умер военный из Каменского

    Находясь в отпуске, 31 мая скончался военнослужащий из Каменского Александр Шевченко. У 47-летнего мужчины не выдержало сердце.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Когда-то размещались библиотека и спортивный зал: как выглядит единственный католический храм в Днепре (ФОТО)
    Когда-то размещались библиотека и спортивный зал: как выглядит единственный католический храм в Днепре (ФОТО)

    Погрузимся в историю!

    Сегодня 17:58
    0
    просмотров
    Адреса и цены точек велопроката в Днепре 2023
    Адреса и цены точек велопроката в Днепре 2023

    В теплое время года покататься по паркам и зеленым зонам Днепра на велосипеде хотят многие. Но не у всех есть возможность купить двухколесного, а многим его просто элементарно некуда деть – в обычной квартире «взрослый» велосипед занимает довольно много места.…

    Сегодня 17:27
    просмотров
    Фанатку РФ родом из Днепра, устраивавшую пророссийские автопробеги, судили в Германии: детали
    Фанатку РФ родом из Днепра, устраивавшую пророссийские автопробеги, судили в Германии: детали

    Организатором скандального автопробега, который произошел сразу после российского вторжения на территории Украины в феврале 2022 года, была уроженка Днепра.

    Сегодня 17:18
    просмотров
    Днепр и Гранд-Рапидс (США) официально объявили о дружбе между городами
    Днепр и Гранд-Рапидс (США) официально объявили о дружбе между городами

    Накануне в американском городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, на ежегодном празднике городов-побратимов было объявлено об альянсе Города Дружбы с Днепром.

    Сегодня 17:10
    просмотров
    В Днепре в пятницу два трамвая временно изменят маршрут: подробности
    В Днепре в пятницу два трамвая временно изменят маршрут: подробности

    Важно!

    Сегодня 16:49
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине задержали хакера, который сломал тысячи аккаунтов украинцев
    На Днепропетровщине задержали хакера, который сломал тысячи аккаунтов украинцев

    В Новомосковске задержали хакера.

    Сегодня 16:14
    просмотров
    В Днепре в субботу некоторые жители останутся без света на 9 часов: адреса и причина
    В Днепре в субботу некоторые жители останутся без света на 9 часов: адреса и причина

    Подготовьтесь!

    Сегодня 15:46
    0
    просмотров
    В результате обстрелов затопленных районов Херсона есть жертвы
    В результате обстрелов затопленных районов Херсона есть жертвы

    Россияне начали обстрел города во время эвакуации.

    Сегодня 15:33
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх