Имеет психическое заболевание: на Днепропетровщине разыскивают 8-летнего мальчика

Нужна ваша помощь!

Полиция Павлограда разыскивает 8-летнего Мирона Гезь.

8 июня около 15:30 мальчик ушел с места жительства и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Был одет: синие шорты, синие тапочки.

Важно: ребенок имеет психическое заболевание.

Если вы видели этого мальчика или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (099) 094 40 92; (066) 283 53 06 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре потерялся 5-летний мальчик

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