Имеем дело с сумасшедшими извергами: Лукашук призвал ночью реагировать на тревогу

Вечером Днепропетровщина пережила очередную атаку.

Россияне попали по двухэтажному дому в Подгородненской громаде и спасательном подразделении. Уже известно о 13 пострадавших, среди них трое детей. На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук написал, что мы имеем дело с сумасшедшими извергами. И призвал ночью реагировать на тревогу.

Имеем дело с сумасшедшими извергами. С настоящими террористами. Ночью реагируем на сигналы воздушной тревоги, – написал он.

Пожалуйста, берегите себя!

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