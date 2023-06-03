Имеем дело с сумасшедшими извергами: Лукашук призвал ночью реагировать на тревогу

Россияне попали по двухэтажному дому в Подгородненской громаде и спасательном подразделении. Уже известно о 13 пострадавших, среди них трое детей. На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук написал, что мы имеем дело с сумасшедшими извергами. И призвал ночью реагировать на тревогу.
Имеем дело с сумасшедшими извергами. С настоящими террористами. Ночью реагируем на сигналы воздушной тревоги, – написал он.
Пожалуйста, берегите себя!
Читайте также:
Автор:
Сегодня вечером, 3 июня, в пригороде Днепра раздался взрыв.
Сегодня около 20.30 в пригороде Днепра раздался взрыв, буквально через…
Берегите себя!
В Украине в последнее время не утихает спор о необходимости…
К сожалению, количество пострадавших возросло.
Сегодня вечером россияне еще раз подтвердили, что они террористы.
Сегодня вечером, 3 июня, в пригороде Днепра раздался взрыв.
Сегодня около 20.30 в пригороде Днепра раздался взрыв, буквально через несколько минут объявили тревогу.
Берегите себя!
В Украине в последнее время не утихает спор о необходимости введения женских вагонов.
В первом месяце лета будет несколько важных дат: Троица, День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине и День Конституции Украины. Будут ли они сопровождаться дополнительными выходными – читайте в материале!
Ребенка доставили в больницу в Днепре.
Произошло это вчера, 2 июня, в хостеле на улице Святослава Хороброго.
Криворожские правоохранители разыскивают без вести пропавшего 15-летнего Даниила Пластуна.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!