Их уже более 4,5 тысяч: количество жертв землетрясения в Турции шокирует

В результате землетрясений, которые произошли в Турции накануне, погибли более 4,5 тысячи человек. Еще более 26 тысяч получили ранения.

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщило, что в результате землетрясения погибли 4544 человека, 26 721 человек получили ранения.

При этом количество разрушенных зданий составило 5775.

Кроме того, число погибших в различных районах Сирии увеличилось до 1782, а число раненых — до 3 749 человек.

По данным сирийского государственного информационного агентства SANA, 812 человек погибли и 1449 получили ранения в подконтрольных сирийскому правительству районах в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

В новостях АА было заявлено, что в районах, подконтрольных ВС Турции и Сирийской национальной армии, погибли по меньшей мере 970 человек и более 2300 человек получили ранения.