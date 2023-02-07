Их уже более 4,5 тысяч: количество жертв землетрясения в Турции шокирует

Об этом сообщает Gazete Duvar.
Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщило, что в результате землетрясения погибли 4544 человека, 26 721 человек получили ранения.
При этом количество разрушенных зданий составило 5775.
Кроме того, число погибших в различных районах Сирии увеличилось до 1782, а число раненых — до 3 749 человек.
По данным сирийского государственного информационного агентства SANA, 812 человек погибли и 1449 получили ранения в подконтрольных сирийскому правительству районах в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
В новостях АА было заявлено, что в районах, подконтрольных ВС Турции и Сирийской национальной армии, погибли по меньшей мере 970 человек и более 2300 человек получили ранения.
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