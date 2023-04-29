Их убила российская ракета: в Днепре попрощаются с 31-летней женщиной и ее 2-летней дочкой

Вечная память погибшим!

В пятницу, 28 апреля, враг коварно атаковал Днепр. В результате погибли 31-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

Это страшное событие прокомментировали мэр Днепра Борис Филатов и начальник ОВА Сергей Лысак. Также сестра погибшей Татьяна Билаш рассказала о трагедии в своей семье.

Сегодня девушка сообщила, что прощание с Олей и маленькой Никой состоится 1 мая. Поминальная панихида начнется в 11:00 возле церкви. Похоронят погибших в 12:00 на кладбище в Чаплях.

Светлая память погибшим!

Напомним, ранее мы писали, что спасательная операция в Умани завершена: 17 человек спасены, 2 женщины числятся без вести пропавшими.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: