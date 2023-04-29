Их убила российская ракета: в Днепре попрощаются с 31-летней женщиной и ее 2-летней дочкой

В пятницу, 28 апреля, враг коварно атаковал Днепр. В результате погибли 31-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.
Это страшное событие прокомментировали мэр Днепра Борис Филатов и начальник ОВА Сергей Лысак. Также сестра погибшей Татьяна Билаш рассказала о трагедии в своей семье.
Сегодня девушка сообщила, что прощание с Олей и маленькой Никой состоится 1 мая. Поминальная панихида начнется в 11:00 возле церкви. Похоронят погибших в 12:00 на кладбище в Чаплях.
Светлая память погибшим!
Напомним, ранее мы писали, что спасательная операция в Умани завершена: 17 человек спасены, 2 женщины числятся без вести пропавшими.
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