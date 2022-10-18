Играл со спичками и бензином: в больнице Днепра спасают 11-летнего мальчика

Вчера, 17 октября, в селе Дмитровка Петропавловского района 11-летний мальчик получил ожоги лица и верхних дыхательных путей.
Об этом сообщает «Информатор».
Как выяснилось, ребенок играл со спичками и бензином. Это и послужило причиной несчастья.
Мальчика доставили в днепровскую больницу. Пока неизвестно, в каком он состоянии.
Родители, пожалуйста, не оставляйте подобные вещи на виду у детей, берегите их и себя!
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