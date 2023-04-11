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  • Игра в рулетку и биржа труда для учителей: какие тайны хранит здание ресторана «Юбилейный» в Днепре (ФОТО)

Игра в рулетку и биржа труда для учителей: какие тайны хранит здание ресторана «Юбилейный» в Днепре (ФОТО)

Сегодня 17:28
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На углу улицы Фабра находится одно из самых старейших зданий в Днепре, но многие жители Днепра знают его как ресторан «Юбилейный». У здания богатая история, ведь оно было построено более 150 лет назад. Со временем его внешний вид сильно изменился и как оно выглядело раньше - можно увидеть только на фото.

Здание было построено в середине 1860-х годов.  Внешне оно было очень интересным и немного походило на бывшее здание Английского клуба расположенного через квартал – «Дом губернатора».

Новости Днепра про Игра в рулетку и биржа труда для учителей: какие тайны хранит здание ресторана «Юбилейный» в Днепре (ФОТО)

Владелец помещения практически сразу сдал его в аренду Клубу Офицерского собрания, куда приходили проводить свободное время военные. Тут можно было поиграть в карты, рулетку, бильярд, поужинать или пообедать.

Новости Днепра про Игра в рулетку и биржа труда для учителей: какие тайны хранит здание ресторана «Юбилейный» в Днепре (ФОТО)

Перед праздниками в Клубе устраивали балы и танцы, а в 1887 году тут прошла первая в городе выставка картин. Клуб квартировал в здании около 20 лет и уже в 1890 году помещение занял промышленник Эмиль Вюрглер. Он сделал его складом, где хранил техническое и электротехническое оборудование.

Новости Днепра про Игра в рулетку и биржа труда для учителей: какие тайны хранит здание ресторана «Юбилейный» в Днепре (ФОТО)

В здании оставалось несколько свободных комнат, и они были сданы в аренду Бюро по приисканию занятий для народных учителей – тут помогали учителям, потерявшим должность найти новое место работы или занять место конторщика, счетовода или санитарного надзирателя.

После 1917 года в помещении расположилось электротехническое предприятие, а после после Второй мировой войны тут находилось управление треста «Южэлектромонтаж». Позже здание перестроили, и оно потеряло свой уникальный облик. Была изменена форма окон, а на крыше появилась летняя терраса. В здании открылся ресторан «Юбилейный». 

Новости Днепра про Игра в рулетку и биржа труда для учителей: какие тайны хранит здание ресторана «Юбилейный» в Днепре (ФОТО)

С 1960-х годов помещение практически не меняло своего «профиля». Тут постоянно работали различные рестораны, а новые владельцы здания периодически привносили что-то «свое» в его облик в результате чего постройка теперь мало чем напоминает задумку архитектора – тут появились дополнительные этажи и весь шарм здания исчез окончательно.

Новости Днепра про Игра в рулетку и биржа труда для учителей: какие тайны хранит здание ресторана «Юбилейный» в Днепре (ФОТО)

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Игра в рулетку и биржа труда для учителей: какие тайны хранит здание ресторана «Юбилейный» в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Игра в рулетку и биржа труда для учителей: какие тайны хранит здание ресторана «Юбилейный» в Днепре (ФОТО)Русский

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