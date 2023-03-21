Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Воздушная тревога каждый день объявляется по всей стране. Военно-политическое командование Украины предупреждает, что враг готовится нанести новые атаки по энергетической инфраструктуре. Следует соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.

«Балалайки сбиваются силами ПВО. Но тревогу не игнорируйте», — сообщил Ермак.

В Киевской и Днепропетровской областях предупреждают об угрозе атаки дронами.

Пока известно о взрывах в Одессе — предварительно работает ПВО.

Также мониторинговые каналы сообщают о запуске Шахедов.

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