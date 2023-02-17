Идеальная маскировка: в Днепре мужчина пришел грабить секонд-хенд в медицинской маске

В Днепре мужчина в медицинской маске пытался ограбить секонд-хенд.

На улице Степана Бандеры (Шмидта) мужчина попытался ограбить секонд-хенд. Известно, что это был магазин «Эконом-класс».

16 февраля, около 14:20, в помещение секонд-хенда зашел мужчина в медицинской маске, который достал нож и начал угрожать кассиру, пишет «Днепр Оперативный». Он потребовал отдать ему деньги из кассы.

Впрочем, грабителя постигла неудача. Его до приезда полиции, задержали посетитель вместе с одним из сотрудников секонд-хенда. Известно, что мужчине 25 лет и он уже привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, ранее мы сообщали о мужчине, который в маске пытался ограбить магазин.

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