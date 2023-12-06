Языковой скандал в медвузе Днепра: преподавательницу наказали, но люди возмущены

Преподавательнице медуниверситета Днепра, на которую ранее жаловалась студентка, объявили выговор. Об этом сообщила народная депутат Наталья Пипа на своей странице в Facebook. Также администрация учебного заведения пообещала строже следить за языком образовательного процесса.
Преподавателю медуниверситета Днепра дали выговор. Это первая жалоба. Университет ужесточит контроль за языком образовательного процесса. Нам нужно творить общее украиноязычное пространство без оскорблений друг друга! – пишет депутат.
В то же время, не все довольны таким наказанием для преподавательницы. По крайней мере, в комментариях под сообщением нардепки многие считают, что педагога нужно было уволить. Люди сетуют, что администрация вуза слишком долго думала о наказании, которое якобы должны были бы назначить сразу.
В ноябре одна из студенток вуза пожаловалась на свою преподавательницу, которая якобы заставляла ее говорить по-русски на парах. Позже выяснилось, что педагог часто разговаривает не на государственном во время занятий. На ситуацию реагировали языковой омбудсман Тарас Кремень и уполномоченный по защите прав человека при Верховной Раде Дмитрий Лубинец.
Впоследствии в вузе сообщили, что преподавательница попала в реанимацию, якобы из-за того, что ее начали травить.
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