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  • Языковой скандал в медвузе Днепра: преподавательницу наказали, но люди возмущены

Языковой скандал в медвузе Днепра: преподавательницу наказали, но люди возмущены

Сегодня 12:21
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В медвузе Днепра наказали преподавательницу, которая якобы заставляла студентку говорить по-русски во время пар.

Новости Днепра про Языковой скандал в медвузе Днепра: преподавательницу наказали, но люди возмущены

Преподавательнице медуниверситета Днепра, на которую ранее жаловалась студентка, объявили выговор. Об этом сообщила народная депутат Наталья Пипа на своей странице в Facebook. Также администрация учебного заведения пообещала строже следить за языком образовательного процесса.

Преподавателю медуниверситета Днепра дали выговор. Это первая жалоба. Университет ужесточит контроль за языком образовательного процесса. Нам нужно творить общее украиноязычное пространство без оскорблений друг друга! – пишет депутат.

Новости Днепра про Языковой скандал в медвузе Днепра: преподавательницу наказали, но люди возмущены

В то же время, не все довольны таким наказанием для преподавательницы. По крайней мере, в комментариях под сообщением нардепки многие считают, что педагога нужно было уволить. Люди сетуют, что администрация вуза слишком долго думала о наказании, которое якобы должны были бы назначить сразу.

  • Как-то слабо и поздно.
  • Почему ее не уволили???
  • Неплохо для начала. Теперь нужно следить, подействует ли
  • Преподавательнице как соловушка, — комментируют ситуацию в комментариях.

Что предшествовало?

В ноябре одна из студенток вуза пожаловалась на свою преподавательницу, которая якобы заставляла ее говорить по-русски на парах. Позже выяснилось, что педагог часто разговаривает не на государственном во время занятий. На ситуацию реагировали языковой омбудсман Тарас Кремень и уполномоченный по защите прав человека при Верховной Раде Дмитрий Лубинец.

Впоследствии в вузе сообщили, что преподавательница попала в реанимацию, якобы из-за того, что ее начали травить.

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Новости Днепра про Языковой скандал в медвузе Днепра: преподавательницу наказали, но люди возмущеныУкраїнська Новости Днепра про Языковой скандал в медвузе Днепра: преподавательницу наказали, но люди возмущеныРусский

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