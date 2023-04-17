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  • Языковой скандал в Днепре: учительница из 126-й школы вела онлайн-занятия на русском

Языковой скандал в Днепре: учительница из 126-й школы вела онлайн-занятия на русском

Сегодня 16:45
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В Днепре родители пожаловались на учительницу, которая вела уроки на русском языке.

Новости Днепра про Языковой скандал в Днепре: учительница из 126-й школы вела онлайн-занятия на русском

На днях в Днепре разгорелся языковой скандал с учительницей математики, проводившей уроки на русском языке. Об этом инциденте рассказала мама одной из школьниц Елена.

Женщина утверждает, что в 126-й школе, учительница математики и по совместительству классный руководитель ее дочери, проводила урок на русском, иногда пытаясь все же перейти на государственный язык. Своему ученику, который дважды обратился к ней на украинском, она отвечала на русском. Так продолжалось, пока Елена не присоединилась к уроку и не сделала замечания преподавательнице.

Впрочем, на замечания учительница не отреагировала, утверждая, что русский это родной для нее, урок она еще не начала, а на перерыве может разговаривать на любом языке.

«И вообще, вы не имеете права присоединяться к уроку», — сказала учительница и отключила ученицу и ее маму от конференции.

Учителя должны говорить по-украински даже на переменах

Согласно закону об образовании, учебный процесс должен вестись исключительно на государственном языке. Исключение – уроки иностранного. Таким образом, учительница должна говорить с учениками на украинском с первой секунды разговора, если это онлайн-занятие. Что же касается школы, то языковым законодательством предусмотрено, что в публичной плоскости общение должно вестись государственным. Это касается учебных заведений, госучреждений и сферы услуг.

В ГумДепе прокомментировали этот случай, об этом пишет «НМ«.

По словам начальницы отдела образовательной деятельности управления образования департамента гуманитарной политики Светланы Клявченко, все общение в школах и других государственных учебных заведениях должно быть на украинском, даже если это переменка. По ее словам, нарушения со стороны учительницы действительно были.

Представители департамента уже пообщались с руководством заведения, чтобы те провели служебное расследование и приняли соответствующие меры.

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Новости Днепра про Языковой скандал в Днепре: учительница из 126-й школы вела онлайн-занятия на русскомУкраїнська Новости Днепра про Языковой скандал в Днепре: учительница из 126-й школы вела онлайн-занятия на русскомРусский

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