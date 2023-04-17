Языковой скандал в Днепре: учительница из 126-й школы вела онлайн-занятия на русском

На днях в Днепре разгорелся языковой скандал с учительницей математики, проводившей уроки на русском языке. Об этом инциденте рассказала мама одной из школьниц Елена.
Женщина утверждает, что в 126-й школе, учительница математики и по совместительству классный руководитель ее дочери, проводила урок на русском, иногда пытаясь все же перейти на государственный язык. Своему ученику, который дважды обратился к ней на украинском, она отвечала на русском. Так продолжалось, пока Елена не присоединилась к уроку и не сделала замечания преподавательнице.
Впрочем, на замечания учительница не отреагировала, утверждая, что русский это родной для нее, урок она еще не начала, а на перерыве может разговаривать на любом языке.
«И вообще, вы не имеете права присоединяться к уроку», — сказала учительница и отключила ученицу и ее маму от конференции.
Учителя должны говорить по-украински даже на переменах
Согласно закону об образовании, учебный процесс должен вестись исключительно на государственном языке. Исключение – уроки иностранного. Таким образом, учительница должна говорить с учениками на украинском с первой секунды разговора, если это онлайн-занятие. Что же касается школы, то языковым законодательством предусмотрено, что в публичной плоскости общение должно вестись государственным. Это касается учебных заведений, госучреждений и сферы услуг.
В ГумДепе прокомментировали этот случай, об этом пишет «НМ«.
По словам начальницы отдела образовательной деятельности управления образования департамента гуманитарной политики Светланы Клявченко, все общение в школах и других государственных учебных заведениях должно быть на украинском, даже если это переменка. По ее словам, нарушения со стороны учительницы действительно были.
Представители департамента уже пообщались с руководством заведения, чтобы те провели служебное расследование и приняли соответствующие меры.
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