Японский город Осака передает спецтехнику для нужд Днепра

Японский город Осака предоставит своему городу-партнеру Днепру шесть автомобилей, среди которых спецтехника и малотоннажные грузовики. Об этом сообщил пресс-центр Осаки.
Отмечается, что японские партнеры по просьбе украинской стороны предоставят Днепру бесплатно два автомобиля скорой помощи, спасательную машину и три грузовика. Это произойдет в соответствии с меморандумом, который был подписан в прошлом году.
Известно, что по условиям договора техника должна прибыть в украинский город не позже марта 2023-го. Сам меморандум был подписан в июле прошлого года.
Напомним, что ранее Япония не раз выделяла финансовую помощь для Украины. В частности, первого февраля был согласован очередной пакет, предусматривающий предоставление $170 миллионов на восстановление страны во время войны.
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