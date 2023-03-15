Какая ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 15 марта

Бригада КП «Днепрводоканал» Центрального района также завершила аварийно-восстановительные работы на водопроводе Д 200 мм по адресу по ул. Князя Ярослава Мудрого, 49. Они производились без отключения водоснабжения.

Коммунальщики продолжают работать на ликвидации аварии по ул. Майдан Озерный, 16, прекращено водоснабжение на ул. Майдан Озерный 17 и ул. Рожкова 2, 7, 8. Подача воды по этим адресам будет возобновлена по завершении работ.

По состоянию на 18:00 коммунальные службы Днепра завершают работу по заявкам жителей города о засорении на канализационных сетях водоотведения, а также по обращениям о повреждениях на сетях водоснабжения.

Частная энергетическая компания ЦЭК сообщает, что 16 марта с 08:00 до 17:00 в Днепре будут плановые работы по следующим адресам:

ул. Инженерная: 12;

ул. Казака Мамая: 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Казакевича: 9;

ул. Рабочая, 65;

ул. Надежды Алексеенко: 100;

ул. 152 Дивизии: 2, 2а, 4, 4а, 6;

просп. Богдана Хмельницкого: 109;

ул. Ермоловой: 50а.

Городские власти заботятся о объектах критической инфраструктуры и делают все возможное, чтобы ничто не повлияло на их работу. Все проблемные ситуации с подачей воды и тепла в дома днепрян городские власти держат на контроле и решают в кратчайшие сроки.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета: