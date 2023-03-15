Какая ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 15 марта

О работах на сетях теплоснабжения.
Бригада частной энергетической компании ДТЭК завершила работы и возобновила питание теплораспределительного пункта (ТРП) по ул. В. Антоновича.
Также энергетики уже выполнили аварийные работы в домовой котельной, отапливающей дома по ул. А. Гончара, 32 и Л. Лукьяненко, 31.
Бригада КП «Теплоэнерго» продолжает аварийно-восстановительные работы на теплотрассе. Пока без тепла 5 домов и школа по следующим адресам:
Теплоснабжение будет возобновлено после завершения работ.
О работах на сетях водоснабжения.
По состоянию на 18:00 аварийная бригада КП «Днепрводоканал» выполнила работы на просп. Петра Калнышевского 10, возобновлена подача воды по следующим адресам:
Читайте также:
Автор:
Магазин «Океан» появился на левом берегу Днепра в 1960-х годах.…
При наличии подписанной медицинской декларации в Днепре можно бесплатно и…
Сегодня отмечают Всемирный день прав потребителей. В 1960 году в…
Частная энергетическая компания ЦЭК с 08:00 до 17:00 будет проводить…
Преступление произошло 11 марта около 19:50 возле одного из магазинов по улице Янтарной в Индустриальном районе города. Владелец оставил мотоцикл на парковке и совершал покупки, а когда через 10 минут вернулся – транспортного средства уже не обнаружил. О произошедшем сразу…
В подвале гимназии №39 в Каменском нашли трупы котов. Бездомных животных замуровали там специально, не оставив им никаких шансов на спасение.
Два месяца назад очередное военное преступление россиян унесло жизни 46 мирных людей в Днепре. Оккупанты попали в жилой дом на Победе ракетой Х22, которая разрушила два тамошних подъезда, убила их жителей и проходивших мимо прохожих.
Среди задержанных – местные жители, в том числе с криминальным опытом. Обоим фигурантам объявлены подозрения. За вымогательство им может грозить до 12 лет тюрьмы.
Магнитная буря средней силы накроет землю 15 и 16 марта. 15 марта пик солнечной активности выпадает на вечер, 16 числа - на вечер и ночь.
Украинские военные уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и атаковали пункт управления РФ.
В Днепре на съезде с Нового моста – ДТП.
Светлая память!
В Днепропетровской области поймали двух иностранцев, которых ранее уже выгоняли из Украины.
Магазин «Океан» появился на левом берегу Днепра в 1960-х годах. В магазине продавали только рыбу во всевозможных ее вариациях: от консервов до замороженной и копченой рыбы, крабов и икры.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!