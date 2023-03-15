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Какая ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 15 марта

Сегодня 22:00
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По состоянию на 18:00 на всех объектах КП Днепроводоканал», а также на теплоснабжающих предприятиях: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» обесточивания отсутствуют.

Новости Днепра про Какая ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 15 марта

О работах на сетях теплоснабжения.

Бригада частной энергетической компании ДТЭК завершила работы и возобновила питание теплораспределительного пункта (ТРП) по ул. В. Антоновича.

Также энергетики уже выполнили аварийные работы в домовой котельной, отапливающей дома по ул. А. Гончара, 32 и Л. Лукьяненко, 31.

Бригада КП «Теплоэнерго» продолжает аварийно-восстановительные работы на теплотрассе. Пока без тепла 5 домов и школа по следующим адресам:

  • ул. 152 Дивизии-2; 2А; 4; 4А; 6;
  • ул. В. Слипака, 50 А, СОШ 61.

Теплоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

О работах на сетях водоснабжения.

По состоянию на 18:00 аварийная бригада КП «Днепрводоканал» выполнила работы на просп. Петра Калнышевского 10, возобновлена подача воды по следующим адресам:

  • просп. Петра Калнышевского 4-16;
  • ул. Батумская 22-32.

Бригада КП «Днепрводоканал» Центрального района также завершила аварийно-восстановительные работы на водопроводе Д 200 мм по адресу по ул. Князя Ярослава Мудрого, 49. Они производились без отключения водоснабжения.

Коммунальщики продолжают работать на ликвидации аварии по ул. Майдан Озерный, 16, прекращено водоснабжение на ул. Майдан Озерный 17 и ул. Рожкова 2, 7, 8. Подача воды по этим адресам будет возобновлена по завершении работ.

По состоянию на 18:00 коммунальные службы Днепра завершают работу по заявкам жителей города о засорении на канализационных сетях водоотведения, а также по обращениям о повреждениях на сетях водоснабжения.

Частная энергетическая компания ЦЭК сообщает, что 16 марта с 08:00 до 17:00 в Днепре будут плановые работы по следующим адресам:

  • ул. Инженерная: 12;
  • ул. Казака Мамая: 12, 14, 16, 18, 20;
  • ул. Казакевича: 9;
  • ул. Рабочая, 65;
  • ул. Надежды Алексеенко: 100;
  • ул. 152 Дивизии: 2, 2а, 4, 4а, 6;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 109;
  • ул. Ермоловой: 50а.
 

Городские власти заботятся о объектах критической инфраструктуры и делают все возможное, чтобы ничто не повлияло на их работу. Все проблемные ситуации с подачей воды и тепла в дома днепрян городские власти держат на контроле и решают в кратчайшие сроки.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Какая ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 15 мартаУкраїнська Новости Днепра про Какая ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 15 мартаРусский

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