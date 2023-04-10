Як понад 50 років тому виглядав квітковий годинник у парку Шевченка в Дніпрі (ФОТО)

В одном из парков Днепра несколько лет «ходили» цветочные часы. Механизм их весил почти центнер, а чтобы подвести «ходики» рабочие спускались под землю.

В конце 1960-х годов в парке Шевченко в Днепре появились цветочные часы. Диаметр их был 7 метров, а минутная стрелка – более двух метров. Находились они на одном из склонов парка. Механизм был спрятан на глубине более двух метров. Чтобы перевести стрелку рабочие спускались в земельный «подвал» через специальный люк, спрятанный под травой неподалеку от часов. Сам механизм весил почти 90 кг.

Любопытная деталь, механизм часов был снят с гостиницы «Украина», где до этого проработал более 15 лет – его установили там в начале 1950-х годов, сразу после реконструкции здания. А когда меняли на новый – старый решили не выбрасывать, а создали в парке часы.

Но вскоре парк решили реконструировать и часы прибрали. Вместо них высадили после реконструкции в парке появилась обычная клумба с цветами.

Уже после еще одни цветочные часы появились у «Дома Книги». Но были они меньше предшественников. Диаметр был 6 метров, минутная стрелка 2,2 метра, а часовая – 1,8 метра, а механизм часов был разработан на местном заводе шахтной автоматики и находился на глубине более 2-х метров.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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