Яйца, мороженное, минералка: сравнение цен в сетях АТБ, Варус и «Сильпо» в Днепре

Журналисты dnepr.info решили сравнить сколько стоят одинаковые продукты в магазинах разных торговых сетей Днепра. Сравнивать цены мы будем в АТБ, «Сильпо» и Варусе, а в качестве продуктов возьмем минералку слабогазированную «Моршинска», молоко «Простоквашино» 2,5%, масло «Ферма» 73%, яйца «Квочка» и мороженное в стаканчике «Хрещатик».
Так, в АТБ и «Сильпо» цена на минеральную воду оказалась одинаковой – 19,7 грн, а вот в Варусе на нее сейчас действует акционное предложение и полтора литра можно купить по цене 18,7 грн.
Мороженное «Хрещатик» пломбир в стаканчике в «Сильпо» обойдется в 26,99 грн. В АТБ на данную позицию мороженного скидка и стаканчик с пломбиром можно купить за 14,7 грн. В Варусе за это же мороженное нужно отдать 29,9 грн.
Масло «Ферма» в «Сильпо» стоит 45,99 грн за 180 грамм продукта. В АТБ за аналогичную позицию просят 70,4 грн. В Варусе на сливочное масло акция – купить его можно по цене 53,9 грн за упаковку.
За молоко «Простоквашино» жирностью 2,5% в сети «Сильпо» просят 41,99 грн. В АТБ оно чуть дешевле – 40,9 грн за 870 грамм. Аналогичная цена и в магазине «Варус».
Десяток яиц «Квочка» категории С1 в «Сильпо» обойдется в 54,49 грн. В АТБ десяток яиц обойдется на несколько копеек дешевле – 54,4 грн за десяток. В Варусе «Квочку» продают по цене 59,9 грн за упаковку.
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