Ядовитые пауки на Днепропетровщине: как распознать укус и что делать

В Днепропетровском областном ЦУПХ сообщили, что с начала года 13 украинцев обратились к медикам за помощью после укуса пауков. Стационарно лечились шестеро, ни одного летального случая в результате укуса пауков с начала 2024 года в Украине зафиксировано не было.
В Днепропетровской области в этом году также зарегистрировали несколько случаев, все пациенты поправились.
Отметим, что в этом году в разных регионах Украины, в том числе и Днепропетровщина, все чаще отмечают ядовитых пауков. В частности, в июле местные заметили ядовитого желтого паука, а в июне — ядовитого паука-мокрицу.
Об укусе паука могут свидетельствовать:
Если вы заметили следующие симптомы, медики рекомендуют:
Важно различать виды пауков, ведь некоторые из них могут быть крайне опасными. В частности таковы каракурт, тарантул, желтосумый паук. Итак, если вы встретились с ядовитым пауком, — сохраняйте спокойствие и обратитесь к врачу.
Недавно в Министерстве здравоохранения опровергли миф о нашествии пауков на территории Украины.
Соответствующую публикацию обнародовали в своем официальном Telegram-канале.
На самом деле, массовых обращений об укусах пауков в Украине не было, об этом свидетельствуют и вышеупомянутые данные.
Единственный случай – укус паука каракурта в Одесской области. Пострадавший сейчас получает необходимую помощь в больнице, и его состояние стабильное, — отметили в сообщении.
Также отметили, что в этом году из-за аномальной жары пауки действительно активизировались. Однако не более того.
Случаи, когда укусы ядовитого паука в Украине приводят к смерти, практически не бывают.
Напомним, ранее мы писали: Перекрутили слова украинского врача: в Украине распространяют очередной фейк.
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