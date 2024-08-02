Ядовитые пауки на Днепропетровщине: как распознать укус и что делать

Этим летом в Украине активизировались пауки. Но не более того.

В Днепропетровском областном ЦУПХ сообщили, что с начала года 13 украинцев обратились к медикам за помощью после укуса пауков. Стационарно лечились шестеро, ни одного летального случая в результате укуса пауков с начала 2024 года в Украине зафиксировано не было.

В Днепропетровской области в этом году также зарегистрировали несколько случаев, все пациенты поправились.

Отметим, что в этом году в разных регионах Украины, в том числе и Днепропетровщина, все чаще отмечают ядовитых пауков. В частности, в июле местные заметили ядовитого желтого паука, а в июне — ядовитого паука-мокрицу.

Как узнать укус паука и что делать?

Об укусе паука могут свидетельствовать:

одна или две точки на коже;

боль;

отек;

тошнота;

симптомы отравления.

Если вы заметили следующие симптомы, медики рекомендуют:

Не паниковать.

Пить много воды.

Промыть место укуса чистой водой с мыльным раствором.

Выпить антигистаминный и противовоспалительный препараты.

Обратиться к врачу.

Важно различать виды пауков, ведь некоторые из них могут быть крайне опасными. В частности таковы каракурт, тарантул, желтосумый паук. Итак, если вы встретились с ядовитым пауком, — сохраняйте спокойствие и обратитесь к врачу.

«Нашествие» пауков в Украине: что говорят в Минздраве?

Недавно в Министерстве здравоохранения опровергли миф о нашествии пауков на территории Украины.

Соответствующую публикацию обнародовали в своем официальном Telegram-канале.

На самом деле, массовых обращений об укусах пауков в Украине не было, об этом свидетельствуют и вышеупомянутые данные.

Единственный случай – укус паука каракурта в Одесской области. Пострадавший сейчас получает необходимую помощь в больнице, и его состояние стабильное, — отметили в сообщении.

Также отметили, что в этом году из-за аномальной жары пауки действительно активизировались. Однако не более того.

Случаи, когда укусы ядовитого паука в Украине приводят к смерти, практически не бывают.

Напомним, ранее мы писали: Перекрутили слова украинского врача: в Украине распространяют очередной фейк.

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