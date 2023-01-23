«Я зол, потому что погибли мирные жители»: верховный комиссар ООН по делам беженцев приехал на место ракетного удара в Днепре

Он отметил, что даже нет слов, чтобы прокомментировать увиденное.
Я очень зол, потому что снова мирные жители погибли в этой войне. Насколько мы видим, это действительно обычный дом и оборванная жизнь людей. Мы вместе с другими международными организациями продолжаем быть здесь, в Украине, вместе с вами, – отметил Филиппо Гранди.
Также верховный комиссар рассказал, что представители организации прибыли на место уже через полчаса после трагедии, чтобы помочь пострадавшим.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОВА.
14 января, выходной день. Вражеская ракета попадает в жилую многоэтажку, разрушая фактически два подъезда. 46 человек погибли. Более 80 – пострадали. Это террор и геноцид украинцев, — считает первый заместитель председателя Днепропетровской ОВА Владимир Орлов.
Он подчеркнул, что это обычный спальный район. Рядом ни одного военного объекта нет, и никогда не было.
Приезд к нам международных организаций – это очень важно. Это, прежде всего, поддержка переселенцев. Их в области зарегистрировано почти 400 тыс. В этом доме, кстати, также проживали люди, приехавшие к нам из других регионов, – рассказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Он поблагодарил работников ГСЧС, правоохранителей, волонтеров и всех, кто занимался ликвидацией последствий теракта.
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