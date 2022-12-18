Я не хочу умирать, надо поднять сына: в Днепре спасли военного, пережившего клиническую смерть

Историю военного рассказал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.
Андрей – военный, получил тяжелую травму. Мужчину доставили в больницу в Днепре. Здесь медикам удалось реанимировать воина, пережившего клиническую смерть. У него были ожоги всей левой поверхности туловища и конечностей. Он семь дней пробыл в реанимации на аппарате ИВЛ, из-за трахеостомии и разрезанного горла.
Первые слова: я еще не хочу умирать, нужно поднять сына. Сегодня звонок: спасибо Мечникову, я уже дома. Хочу вам каждому посмотреть в глаза и сказать спасибо за жизнь. Вы спасли не только меня, всю мою семью, которая не знала, что со мной и где я. Весь этот ужас прошел, шлю вам фото с сыном. Герои не сгорают, – рассказал Сергей Рыженко.
На фото Андрей с сыном. Благодаря врачам мальчик увидел своего отца живым.
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