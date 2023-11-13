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  • «И так. «Йолка» будет»: мэр Днепра намекнул, что в этом году в городе установят новогоднюю елку

«И так. «Йолка» будет»: мэр Днепра намекнул, что в этом году в городе установят новогоднюю елку

Сегодня 12:08
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Похоже, в Днепре в этом году установят главную елку.

Новости Днепра про

Об этом городской голова Днепра намекнул в своем сообщении на Facebook.

Напомним, в прошлом году после бурных дискуссий горожан в Днепре решили не устанавливать главную елку.

В этом году главный символ Нового года будет установлен. Больше деталей о том, как будет выглядеть елка и где ее разместят, пока нет.

Две новости. 1. Информирую, что я поехал в командировку в Германию, где буду выступать на конференции с участием Президента Штайнмайера, а также в Италию, где запланирована одна очень интересная встреча. Но пока дайте сохранить интригу, чтобы м@ZZ если не напомнили.

2. И да. «Елка» будет.
Пусть даже «антиялиночники» сойдут на говно, — говорится в сообщении Филатова.

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