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И снова аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Сегодня 14:01
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Сегодня, 6 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про И снова аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Казака Мамая, 33б и ул. Парковой, 35 прекращено водоснабжение:

  • ул. Гладкова, 16, 20, 22, 24, 26;
  • ул. Казакевича, 5, 6, 9;
  • ул. Казака Мамая, 4-26;
  • ул. Парковой;
  • ул. Березовой.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про И снова аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Новости Днепра про И снова аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, будут ли сегодня в Днепре выключать свет.

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