И снова аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, будут ли сегодня в Днепре выключать свет.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Казака Мамая, 33б и ул. Парковой, 35 прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 6 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.

В Криворожском районе 35-летний мужчина хранил дома оружие и наркотики.

На Днепропетровщине мужчина едва не погиб из-за окурка.

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