И неотложные, и плановые: как жители Днепра могут узнать, где сделать операцию бесплатно

В Министерстве здравоохранения Украины напомнили, как узнать, где сделать операцию бесплатно.
Отмечается, что в любой больнице, которая имеет договор с НСЗУ по пакету «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях» или «Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня» (если речь идет о несложных операциях), оперативные вмешательства являются бесплатными.
Важно: для плановой операции у пациента должно быть электронное направление, выданное семейным врачом, терапевтом, педиатром или лечащим врачом.
Обратите внимание, что соответствующая больница может проводить только те оперативные вмешательства, которые свойственны медицинскому учреждению в соответствии с направлением оказания медицинской помощи и отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения. Так, например, не каждая больница сможет провести плановое оперативное вмешательство из-за злокачественного новообразования, хирургическое вмешательство на глазах или нейрохирургическое вмешательство, — говорится в сообщении МОЗ.
Чтобы найти больницу, которая проводит операции, позвоните в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77. Или же воспользуйтесь дашбордом «Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий».
Напомним, ранее мы писали, к каким врачам жители Днепра могут попасть на бесплатную консультацию без направления.
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