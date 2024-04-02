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  • И неотложные, и плановые: как жители Днепра могут узнать, где сделать операцию бесплатно

И неотложные, и плановые: как жители Днепра могут узнать, где сделать операцию бесплатно

Сегодня 14:54
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Программа медицинских гарантий покрывает и неотложные, и плановые операции.

Новости Днепра про И неотложные, и плановые: как жители Днепра могут узнать, где сделать операцию бесплатно

В Министерстве здравоохранения Украины напомнили, как узнать, где сделать операцию бесплатно.

Отмечается, что в любой больнице, которая имеет договор с НСЗУ по пакету «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях» или «Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня» (если речь идет о несложных операциях), оперативные вмешательства являются бесплатными.

Важно: для плановой операции у пациента должно быть электронное направление, выданное семейным врачом, терапевтом, педиатром или лечащим врачом.

Обратите внимание, что соответствующая больница может проводить только те оперативные вмешательства, которые свойственны медицинскому учреждению в соответствии с направлением оказания медицинской помощи и отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения. Так, например, не каждая больница сможет провести плановое оперативное вмешательство из-за злокачественного новообразования, хирургическое вмешательство на глазах или нейрохирургическое вмешательство, — говорится в сообщении МОЗ.

Чтобы найти больницу, которая проводит операции, позвоните в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77. Или же воспользуйтесь дашбордом «Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий».

Новости Днепра про И неотложные, и плановые: как жители Днепра могут узнать, где сделать операцию бесплатно

Напомним, ранее мы писали, к каким врачам жители Днепра могут попасть на бесплатную консультацию без направления.

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Новости Днепра про И неотложные, и плановые: как жители Днепра могут узнать, где сделать операцию бесплатноУкраїнська Новости Днепра про И неотложные, и плановые: как жители Днепра могут узнать, где сделать операцию бесплатноРусский

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